Yeni Zelanda'daki sevinçten sonra... Firavunlar'ın kampını beklenmedik bir kriz vurdu

Mısır Milli Takımı'nın teknik ekibinin planları, ABD'deki güvenlik önlemleri duvarına takıldı; zira yetkili makamlar, 2026 Dünya Kupası kapsamında Yeni Zelanda ile oynanacak maçın ardından "Firavunlar" heyetinin Seattle şehrinde konaklamasına izin vermedi.

Mısır Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan resmi açıklamalarda, milli takım menajeri İbrahim Hasan, teknik ekibin önümüzdeki Cumartesi günü (Kahire saatiyle sabah 06.00) İran ile oynanacak kritik maç öncesinde oyuncuların yorulmasını önlemek amacıyla Kanada’nın Vancouver kentinden doğrudan Washington eyaletindeki Seattle’a geçmeyi planladığını açıkladı.

Hassan, güvenlik gerekçesiyle alınan kararın heyeti planlarını değiştirmeye ve resmi konaklama yeri olan Spokane şehrine geri dönmeye zorladığını, böylece 7. grubun üçüncü turunda oynanacak olan bu kader maçı için hazırlıklarını tamamlayabileceklerini ekledi.

Bu gelişme, Mısır milli takımının Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup ederek 1934’teki ilk katılımından bu yana Dünya Kupası finallerinde ilk galibiyetini elde etmesinin ardından geldi.