Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Yeni Zelanda
Belçika
Yeni Zelanda - Belçika maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BC Place bilgileri ve daha fazlası

İşte Yeni Zelanda'nın Belçika'nın Kırmızı Şeytanları karşısında gücünü nasıl kanıtlayacağını tam olarak izleyebileceğiniz yol

2026 Dünya Kupası G Grubu'nun 3. maç gününde, potansiyel olarak belirleyici nitelikteki bu karşılaşmada, favori olmayan Yeni Zelanda, Belçikaile karşı karşıya gelecek. Maç, 26 Haziran'da Kanada'nın Vancouver kentinde oynanacak. Maçın başlama saati 23:00 EST.

GOAL, nereden satın alınabileceği, bilet fiyatları ve önemli stadyum bilgileri dahil olmak üzere Yeni Zelanda - Belçika maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda - Belçika maçı ne zaman oynanacak?

Yeni Zelanda'nın 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

Tarih

Maç

Mekan

Biletler

15 Haziran Pazartesi

İran - Yeni Zelanda

SoFi Stadyumu, Kaliforniya

Bilet

21 Haziran Pazar

Yeni Zelanda - Mısır

BC Place, Vancouver

Bilet

26 Haziran Cuma

Yeni Zelanda - Belçika

BC Place, Vancouver

Bilet

Belçika 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

15 Haziran 2026

Belçika - Mısır

Lumen Field, Seattle

Bilet

21 Haziran 2025

Belçika - İran

SoFi Stadyumu, Kaliforniya

Bilet

26 Haziran 2026

Yeni Zelanda - Belçika maçına nasıl bilet alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Yeni Zelanda - Belçika maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza göre büyük ölçüde değişebilir.

Vancouver'da oynanacak Yeni Zelanda - Belçika maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turunun en yüksek seviyelerinde olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

  • Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $
  • Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ - 1.300 $
  • Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $
  • Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Vancouver, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Yeni Zelanda - Belçika maçı nerede oynanacak?

Yeni Zelanda - Belçika maçı, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place'de oynanacak.

Britanya Kolombiyası'nın Vancouver şehir merkezinin kalbinde yer alan bu stadyum, sahanın üzerinde asılı duran ve Kuzey Amerika'nın en büyük ikinci 4K video ekranıyla dünyaca ünlüdür. Bu ekran, her taraftarın tekrarları ve canlı aksiyonu net bir şekilde izlemesini sağlar.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 54.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.