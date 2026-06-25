Yeni Zelanda - Belçika maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BC Place hakkında bilgiler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası G Grubu’nun 3. maç gününde, potansiyel olarak belirleyici nitelikteki bu karşılaşmada, favori olmayan Yeni Zelanda, Belçikaile karşı karşıya gelecek. Maç, 26 Haziran’da Kanada’nın Vancouver kentinde oynanacak. Maçın başlama saati 23:00 EST.

GOAL, Yeni Zelanda - Belçika maçı için bilet temini konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor; nereden satın alabileceğiniz, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili önemli bilgiler dahil.

2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda - Belçika maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası - Grp. G BC Place Vancouver

Yeni Zelanda'nın 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

Tarih Maç Mekan Son Skor/ Biletler 15 Haziran Pazartesi İran - Yeni Zelanda SoFi Stadyumu, Kaliforniya 2-2 21 Haziran Pazar Yeni Zelanda - Mısır BC Place, Vancouver 3-1 26 Haziran Cuma Yeni Zelanda - Belçika BC Place, Vancouver Biletler

Belçika'nın 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

Tarih Maç Yer Son Skor/ Biletler 15 Haziran 2026 Belçika - Mısır Lumen Field, Seattle 1-1 21 Haziran 2025 Belçika - İran SoFi Stadyumu, Kaliforniya 0-0 26 Haziran 2026 Yeni Zelanda - Belçika BC Place, Vancouver Bilet

Yeni Zelanda - Belçika maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve “önce gelen, önce alır” esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Yeni Zelanda - Belçika maçı biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza göre büyük ölçüde değişebilir.

Vancouver'da oynanacak Yeni Zelanda - Belçika maçı için, giriş seviyesi bilet fiyatları şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçenek. Ev sahibi ülke, grubu belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin ilk turdaki en yüksek seviyelerden biri olması bekleniyor.

Şu anda en ucuz biletler, stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyat dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Kat): 400 - 750 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 800 - 1.300 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.500 - 3.500 dolar

Ağırlama/VIP: 4.000 dolar ve üzeri

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Vancouver, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hamle olacaktır.

G Grubu Puan Durumu

Karşılaşma Geçmişi

Takım Kadroları

Yeni Zelanda - Belçika maçı nerede oynanacak?

Yeni Zelanda - Belçika maçı, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place'de oynanacak.

Britanya Kolombiyası eyaletinin Vancouver şehir merkezinin kalbinde yer alan bu stadyum, sahanın üzerinde asılı duran ve Kuzey Amerika'nın en büyük ikinci 4K video ekranıyla dünyaca ünlüdür. Bu ekran, her taraftarın tekrarları ve canlı aksiyonu kristal netliğinde izlemesini sağlar.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 54.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.