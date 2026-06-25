Yeni Zelanda - Belçika maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BC Place hakkında bilgiler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası G Grubu’nun 3. maç gününde, potansiyel olarak belirleyici nitelikteki bu karşılaşmada, favori olmayan Yeni Zelanda, Belçikaile karşı karşıya gelecek. Maç, 26 Haziran’da Kanada’nın Vancouver kentinde oynanacak. Maçın başlama saati 23:00 EST.
GOAL, Yeni Zelanda - Belçika maçı için bilet temini konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor; nereden satın alabileceğiniz, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili önemli bilgiler dahil.
2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda - Belçika maçı ne zaman oynanacak?
Yeni Zelanda'nın 2026 Dünya Kupası Grup Maçları
Tarih
Maç
Mekan
Son Skor/ Biletler
15 Haziran Pazartesi
İran - Yeni Zelanda
SoFi Stadyumu, Kaliforniya
2-2
21 Haziran Pazar
Yeni Zelanda - Mısır
BC Place, Vancouver
3-1
26 Haziran Cuma
Yeni Zelanda - Belçika
BC Place, Vancouver
Belçika'nın 2026 Dünya Kupası Grup Maçları
Tarih
Maç
Yer
Son Skor/ Biletler
15 Haziran 2026
Belçika - Mısır
Lumen Field, Seattle
1-1
21 Haziran 2025
Belçika - İran
SoFi Stadyumu, Kaliforniya
0-0
26 Haziran 2026
Yeni Zelanda - Belçika
BC Place, Vancouver
Yeni Zelanda - Belçika maç biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve “önce gelen, önce alır” esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
Yeni Zelanda - Belçika maçı biletleri ne kadar?
Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza göre büyük ölçüde değişebilir.
Vancouver'da oynanacak Yeni Zelanda - Belçika maçı için, giriş seviyesi bilet fiyatları şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçenek. Ev sahibi ülke, grubu belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin ilk turdaki en yüksek seviyelerden biri olması bekleniyor.
Şu anda en ucuz biletler, stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.
Fiyat dağılımı şu şekildedir:
- Kategori 3 (Üst Kat): 400 - 750 dolar
- Kategori 2 (Orta Kat): 800 - 1.300 dolar
- Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.500 - 3.500 dolar
- Ağırlama/VIP: 4.000 dolar ve üzeri
Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Vancouver, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hamle olacaktır.
G Grubu Puan Durumu
Karşılaşma Geçmişi
Takım Kadroları
Yeni Zelanda vs Belçika Muhtemel kadrolar
Teknik direktör
- D. Bazeley
Yeni Zelanda - Belçika maçı nerede oynanacak?
Yeni Zelanda - Belçika maçı, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place'de oynanacak.
Britanya Kolombiyası eyaletinin Vancouver şehir merkezinin kalbinde yer alan bu stadyum, sahanın üzerinde asılı duran ve Kuzey Amerika'nın en büyük ikinci 4K video ekranıyla dünyaca ünlüdür. Bu ekran, her taraftarın tekrarları ve canlı aksiyonu kristal netliğinde izlemesini sağlar.
2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 54.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.