Yeni Zelanda - Belçika 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz Gereken Her Şey

Dünya Kupası - Grp. G BC Place Vancouver

Yeni Zelanda - Belçika maçı 26 Haziran 2026 tarihinde saat 23:00 EST'de başlayacak.

Maçla ilgili bilgiler

Turnuvanın en düşük sıralamaya sahip takımı olan Yeni Zelanda için 1. maç gününde İran ile 2-2 berabere kalmak umut verici bir başlangıçtı. Ancak, sadece üçüncü kez ve 16 yıl sonra ilk kez erkekler Dünya Kupası'na katılan takım için Mısır'a 3-1 yenilgi, beklenen bir sonuçtu. Yıldızlarla dolu Belçika takımı ise beklentileri karşılayamadı; Mısır ile 1-1 berabere kaldı ve İran ile hayal kırıklığı yaratan 0-0'lık bir beraberlik elde etti. Lille'in stoper oyuncusu Nathan Ngoy, İran maçında kırmızı kart gördüğü için bu maçta forma giyemeyecek; onun yerine Arthur Theate forma giyebilir.

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Yeni Zelanda’nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Zorlu İngiltere Premier Ligi'nde kendini kanıtlamış olan Nottingham Forest forveti Chris Wood, şüphesiz Yeni Zelanda'nın talismanı ve kilit ismidir. Motherwell kanat oyuncusu Elijah Just, İran ile 2-2 berabere kaldıkları maçta Yeni Zelanda'nın iki golünü de attı ve takımın en tehlikeli oyuncularından biridir. Wood ise o maçta asistçi rolünü üstlendi ve iki asist kaydetti. Teknik direktör Darren Bazeley, oyuncularından Mısır karşısında önde oldukları maçı ikinci yarıda yedikleri üç golle kaybedip geriye düşmelerinin ardından bir tepki bekliyor.

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Belçika'nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

34 yaşındaki Napoli yıldızı Kevin De Bruyne, takımın yaratıcı ekseni olmaya devam ediyor. Ancak teknik direktör Rudy Garcia, hücum oyuncularından çok daha fazlasını bekleyecek; zira turnuvada Belçika'nın attığı tek gol, yedek Romelu Lukaku'nun büyük katkısı olsa da Mısırlı savunma oyuncusu Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti. En çok konuşulan konulardan biri, Lukaku’nun formu ve kondisyonu; ülkenin ana forveti olarak daha önce sarsılmaz görünen konumu burada sorgulanabilir hale gelebilir. 33 yaşındaki oyuncu İran maçında ilk 11’de sahaya çıktı; bu nedenle teknik direktör Garcia, ilk 11’de ona mı yoksa Charles De Ketelaere’ye mi yer vereceği konusunda zor bir karar vermek zorunda. Manchester City’nin kanat oyuncusu Jeremy Doku ve Arsenal’den Leandro Trossard, takımın diğer önemli gol tehditleri.

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Muhtemel Yeni Zelanda Kadrosu

Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Muhtemel Belçika ilk 11'i

Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Yeni Zelanda'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, Bournemouth'tan kiralık), Michael Woud (Auckland FC).

Defans oyuncuları: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Orta saha oyuncuları: Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Forvetler: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

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Belçika'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Defans oyuncuları: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Orta saha oyuncuları: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Forvetler: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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Takım haberleri ve kadrolar

Darren Bazeley, Yeni Zelanda'nın muhtemel kadrosunu henüz açıklamadı ve bu maç öncesinde All Whites'ta herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Rudi Garcia da Belçika'nın ilk 11'ini henüz açıklamadı. Red Devils'ta şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor, ancak Garcia, İran maçında Ngoy'un gördüğü kırmızı kartın ardından kadroyu yeniden değerlendirmek zorunda kalacak. Resmi takım haberleri onaylandıkça güncellemeler eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Yeni Zelanda, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. En son sonuçları, 22 Haziran’da Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maçlarında Mısır’a karşı 3-1’lik bir mağlubiyetti; bu maçta erken öne geçmelerine rağmen üç gol yediler. Diğer Dünya Kupası maçı ise 16 Haziran'da İran ile 2-2 berabere sonuçlandı. Beş maçlık serideki tek galibiyet, Mart ayında Şili'ye karşı alınan 4-1'lik sonuçtu. İngiltere'ye (1-0) ve Haiti'ye (4-0) karşı alınan mağlubiyetler bu seriyi tamamlıyor. Yeni Zelanda, bu beş maçta sekiz gol attı ve on iki gol yedi.

Belçika, son beş maçında iki galibiyet ve üç beraberlik elde etti. En son 21 Haziran’da İran ile 0-0 berabere kaldılar; bu maçta Ngoy’un kırmızı kart görmesi nedeniyle önemli bir bölümünü 10 kişi oynadılar. Bundan önce, 15 Haziran’da Dünya Kupası açılış maçında Mısır ile 1-1 berabere kalmışlardı. Belçika, Haziran ayında oynadığı hazırlık maçlarında Tunus'u 5-0, Hırvatistan'ı 2-0 yendi ve yılın başlarında Meksika ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi ve bu seride hiç mağlup olmadı.

Karşılaşma Geçmişi

Yeni Zelanda ile Belçika arasında oynanan son beş karşılaşmaya ilişkin karşılaştırmalı veri bulunmamaktadır. Bu karşılaşmaya ait resmi tarihsel kayıtlar mevcut veri setinde yer almamaktadır.

Puan Durumu

G Grubu'nda, son maç gününe girerken Yeni Zelanda dördüncü, Belçika ise üçüncü sırada yer alıyor.