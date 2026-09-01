Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan ekibinin Arsenal forveti Gabriel Jesus'un transferini yalnızca 10 milyon euroya resmen tamamlamasının ardından şaşkınlığını dile getirdi. Brezilyalı oyuncu, Blaugrana'nın bu yazki altıncı takviyesi oldu ve yeni LaLiga sezonuna yapılan mükemmel başlangıcın ardından zaten etkileyici olan hücum hattını daha da güçlendirdi.

"Onu transfer etme fırsatına sahip olmamıza biraz şaşırdım" diyen Flick, takımının Rayo Vallecano karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetin ardından ESPN'e konuştu. "Onu çok beğeniyorum, oyun tarzını seviyorum; bizim stilimize uyuyor. Bence maçlarda bize çok yardımcı olabilir."

Pazartesi akşamı oynanan karşılaşmada Camp Nou'da bulunan Jesus, artık kadroya ya asıl hedef Julian Alvarez'e alternatif olarak ya da hatta onun yanında tamamlayıcı bir parça olarak katılıyor. 26 yaşındaki Arjantinli için süren transfer pazarlıkları ise hâlâ zorlu ilerliyor, çünkü Atletico Madrid şu ana kadar en iyi forvetini doğrudan rakibine verme konusunda hiçbir istek göstermedi.

Gabriel Jesus'un Arsenal ile sözleşmesinin bitmesine ne kadar süre kalmıştı?

İspanyol ekibinin hamlesi, iki taraf için de uygun bir zamana denk geldi. Jesus, son aylarda Gunners'ta giderek etkisini yitirdi. Londra'daki sözleşmesi gelecek yıl sona ereceği için Premier League kulübü, bonservissiz ayrılığı önlemek adına transfer döneminin son bölümünde bir anlaşmaya açık yaklaştı.

Anlaşmadaki en büyük risk faktörü olarak ise forvetin fiziksel durumu gösteriliyor. Normalde çoğunlukla oldukça istekli oynayan Brezilyalı, Arsenal'deki son sezonlarında tekrarlayan sakatlık araları nedeniyle defalarca geriye gitti. Tecrübeli oyuncunun şimdi Barcelona'da eski istikrarını yeniden bulması ve hücum hattındaki rekabet baskısını hemen artırması bekleniyor.