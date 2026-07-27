Cambiya kökenli İspanyol milli orta saha oyuncusu Ibrahima Tounkara, henüz 16 yaşını doldurmamış olmasına rağmen Barcelona'nın yeni sezon hazırlık kampında hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Alman teknik direktör Hansi Flick'in grubundaki 2010 doğumlu tek oyuncu olan Tounkara, planlandığı gibi ikinci takımda oynamak yerine A takımda kalabileceğine dair güçlü bir işaret veriyor.

Katalan kökenli "Sport" gazetesi, Katalan kulübüne yakın kaynaklara dayanarak Flick'in Tounkara'yı, sezon hazırlıklarına A takımla başlayan geniş bir genç oyuncu grubuna katmakta tereddüt etmediğini yazdı. Genç oyuncu, hayranlık uyandıran fiziksel yapısının yanı sıra teknik becerileri ve bedensel gücüyle herkesi büyüledi. Bu durum, kendisiyle birçok antrenmanda birlikte çalışmamış olan A takımdan birden fazla oyuncuyu seviyesi karşısında oldukça şaşırttı.

3 dakika yeterli

Tounkara, Barcelona'nın sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçını değerini kanıtlamak için değerlendirdi. Geçen cuma CE Europa karşısında alınan 4-1'lik galibiyette Barcelona'nın üçüncü golünü kaydeden genç oyuncu, Álex González'den aldığı pasın ardından ilerleyerek sıkı bir savunma baskısına rağmen topu ağlara olağanüstü bir şekilde gönderdi.

En dikkat çekici nokta ise golün, Tito Vilanova Stadı'nda sahaya çıkışından yalnızca 3 dakika sonra gelmesiydi. Flick, devre arasının ardından kadroda toplu değişiklikler yapmış; bu da genç oyuncunun önceki antrenmanlarda gösterdiği belirgin etkiyi teyit etmiş ve Alman teknik adamı ona erkenden fırsat vermeye yöneltmişti.

Kalması mümkün

Tounkara, önündeki yolun uzun olduğunun ve ilk etapta bu sezon ikinci takımda oynamasının planlandığının tamamen farkında. Ancak hazırlık kampındaki dikkat çekici performansı tüm ihtimalleri açık hale getirdi; özellikle bazı oyuncuların (Ronald Araujo, Alejandro Balde ve Fermín) sakatlığı ve Marc-André ter Stegen'in Ajax Amsterdam'a kiralanmasının yakın olması göz önüne alındığında, A takımda kalma ihtimali de bunlar arasında.

Barcelona şu anda İngiltere'de bir hazırlık turnesine hazırlanıyor. Flick, diğer milli oyuncuların (tüm İspanyol oyuncular, Koundé ve Gordon) 2026 Dünya Kupası'nın ardından izinde olmaya devam etmesi nedeniyle, sezon hazırlıklarının başından beri kendisine eşlik eden temel kadronun iskeletini korumayı planlıyor.

Kaynaklar, Flick'in hazırlık turnesi boyunca Tounkara'yı kesinlikle yakından izlemeye devam edeceğini vurguladı. Genç oyuncunun bu yaşta beklendiği gibi hâlâ öğrenmesi gereken çok şey olsa da, onu La Masia akademisinden yetişen bir sonraki büyük yetenek haline getiren muazzam potansiyele sahip. Bu yeteneğin önümüzdeki dönemde de kuşkusuz gazete manşetlerini süslemeye devam edeceği belirtiliyor.

Tounkara'nın, yeni sezona hazırlanan mevcut gruptaki en genç oyuncu olduğu hatırlatılıyor. Ancak güçlü fiziksel yapısı ve üst düzey teknik becerileri, kendisinden yaşça büyük birçok oyuncunun önüne geçmesini sağladı. Bu da Barcelona'nın, ünlü yetenek fabrikası La Masia'dan yeni bir yükselen yıldızla karşı karşıya olabileceğinin açık bir göstergesi.