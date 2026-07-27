Yeni Yamal mı? Barcelona'nın genç oyuncusu Flick'i büyüledi, kendisini bir sürpriz bekliyor

Cambiya asıllı İspanyol milli orta saha oyuncusu Ibrahima Toungara, henüz 16 yaşını doldurmamış olmasına rağmen Barcelona'nın yeni sezon hazırlık kampında hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Alman teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunda 2010 doğumlu tek oyuncu olan Toungara'nın bu durumu, planlandığı gibi B takımında oynamak yerine A takımında kalabileceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Katalan gazetesi "Sport", Katalan kulübüne yakın kaynaklara dayanarak Flick'in Toungara'yı, sezon hazırlıklarına A takımıyla başlayan geniş bir genç oyuncu grubuna dahil etmekte tereddüt etmediğini yazdı. Genç oyuncu, etkileyici fiziksel yapısının yanı sıra teknik becerileri ve bedensel gücüyle herkesi hayran bıraktı. Bu durum, kendisiyle çok fazla antrenmana çıkmayan birden fazla A takım oyuncusunu da seviyesi karşısında oldukça şaşırttı.

3 dakika yeterli oldu

Toungara, sezon başlamadan önce Barcelona'nın oynadığı ilk hazırlık maçını değerini kanıtlamak için değerlendirdi. Geçtiğimiz cuma günü CE Europa karşısında kazanılan (4-1) maçta Blaugrana'nın üçüncü golünü kaydeden genç oyuncu, Alex Gonzalez'den gelen pası aldıktan sonra ilerleyerek sıkı savunma baskısına rağmen topu ağlara muhteşem bir şekilde gönderdi.

En dikkat çekici nokta ise golün, Tito Vilanova Stadı'nda sahaya girişinden yalnızca 3 dakika sonra gelmiş olmasıydı. Flick, devre arasının ardından kadroda köklü değişiklikler yapmıştı. Bu durum, genç oyuncunun önceki antrenmanlarda gösterdiği kayda değer etkiyi teyit ederken, Alman teknik direktörü ona erken bir fırsat vermeye yöneltti.

Kalması olası

Toungara, önündeki yolun uzun olduğunu ve bu sezon prensipte B takımında oynamasının planlandığını çok iyi biliyor. Ancak hazırlık kampındaki dikkat çekici performansı tüm seçenekleri açık hale getirdi. Özellikle bazı oyuncuların sakatlıkları (Ronald Araujo, Alejandro Balde ve Fermin) ve Marc-Andre ter Stegen'in Ajax Amsterdam'a kiralanmasının yaklaşması göz önüne alındığında, A takımında kalması ihtimali de bu seçenekler arasında yer alıyor.

Barcelona şu anda İngiltere'de yapacağı hazırlık turnesine hazırlanıyor. Flick, diğer milli oyuncuların (tüm İspanyol oyuncular, Kounde ve Gordon) 2026 Dünya Kupası'nın ardından tatilde olmaları nedeniyle sezon hazırlıklarının başından beri yanında olan temel kadronun yapısını korumayı planlıyor.

Kaynaklar, bu yaşta beklenildiği üzere hâlâ öğrenmesi gereken çok şey olmasına rağmen Flick'in hazırlık turnesi boyunca Toungara'yı kesinlikle yakından takip etmeye devam edeceğini vurguladı. Ancak oyuncu, kendisini La Masia akademisinden gelen bir sonraki büyük yetenek yapan muazzam bir potansiyele sahip ve önümüzdeki dönemde şüphesiz gazete manşetlerinde yer almaya devam edecek.

Toungara'nın, yeni sezona hazırlanan mevcut gruptaki en genç oyuncu olduğu belirtiliyor. Ancak güçlü fiziksel yapısı ve üst düzey teknik becerileri, kendisinden yaşça büyük birçok oyuncunun önüne geçmesini sağladı. Bu da Barcelona'nın, ünlü yetenek fabrikası La Masia'dan yükselen yeni bir yıldızla karşı karşıya olabileceğine dair açık bir işaret niteliği taşıyor.