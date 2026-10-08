Suudi Al Ahli kulübü, yıldızını İngiltere Premier Lig "Premier League" bazı kulüplerinin iştahından korumayı başardı ve eski Alman teknik direktörü Matthias Jaissle ile yaşadığı krizin tekrarını önlemiş oldu.

Jaissle, mevcut Suudi Roshn Ligi sezonunun başlamasına birkaç gün kala, sözleşmesindeki fesih bedelini ödeyerek Newcastle United takımını çalıştırmak amacıyla Al Ahli'den ayrılmaya karar vermişti.

Al Ahli, Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana'yı bu senaryodan korumayı başardı ve onunla sözleşmesini 2029 yılına kadar yeniledi; bunu Suudi "Arriyadiyah" gazetesi ortaya koydu.

Al Ahli kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden paylaştığı bir video klibiyle Atangana'nın ek bir süre kalacağını açıkladı; ancak bu süreyi belirtmedi.

Gelecek maçlar ALF Premier Lig 10:55 AHL

Suudi gazete, sözleşme yenilemesinin bugün perşembe günü gerçekleştiğini ve bunun, Al Ahli tarafından Fransız icra kurulu başkanı Fabrice Bocquet önderliğinde bir süre önce başlatılan görüşmelerin ardından olduğunu açıkladı.

Daha önceki basın raporlarının ortaya koyduğuna göre Atangana, geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig'in bazı kulüplerinin, başta Aston Villa ve Nottingham Forest olmak üzere, ilgisini çekmişti.

Bu gelişme, 2025 yaz transfer döneminde Fransız Stade Reims'ten gelerek Al Ahli'ye katılan 21 yaşındaki oyuncunun sergilediği üstün performansların gölgesinde yaşanıyor.

Fransız orta saha oyuncusu, Al İnma stadyumuna geldiğinden bu yana Al Ahli ile farklı kulvarlarda 49 maça çıktı; bu maçlarda 6 gol kaydetmeyi başarırken hiçbir asist yapmadı.

Atangana, Al Ahli ile birlikte Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında yarın cuma günü El Ahsa'daki Maydan Tamvil El Ula sahasında Al Fateh'e karşı oynanacak maça hazırlanıyor.

"Al Raqi", Suudi Lig puan tablosunda 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetten topladığı 12 puanla altıncı sırada yer alırken, puan tablosunun zirvesinde oturan Al Hilal'in tam 6 puan gerisinde bulunuyor.