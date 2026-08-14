18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Ittihad v Damac FC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Yeni Xavi'yi Al-Ittihad mahvetti: Barcelona hayallerinden ikinci lig karanlığına Unai Hernandez

Transfers
U. Hernandez
X. Hernandez
Barcelona
Al Ittihad - Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Premier Lig
İspanya
Suudi Arabistan

İspanyol orta saha oyuncusu zor günler geçiriyor

Ittihad Kulübü, bir zamanlar Barcelona'nın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan oyuncusu Unai Hernandez'i İspanya'ya geri gönderdi, ancak tam olarak İkinci Lig'e.

Ittihad Kulübü, resmi "X" hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, İspanyol orta saha oyuncusu Unai Hernandez'in gelecek sezonun sonuna kadar Girona Kulübü'ne kiralanmasını onayladığını duyurdu.

Böylece Unai, bir önceki kulübü Barcelona'dan ayrılmasının üzerinden bir buçuk sezon geçtikten sonra hem İspanya'ya hem de Katalonya bölgesine geri dönmüş oluyor, ancak Girona'nın düştüğü İkinci Lig'de oynamak zorunda kalacak.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Ittihad, 21 yaşındaki oyuncuyu, oyuncunun o zamana kadar A takıma yükseltilmemesi nedeniyle Barcelona ile sözleşmesini yenilemeyi reddetmesinin ardından, Ocak 2025'te 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Hernandez, Ittihad ile yalnızca 10 maça çıktı; bu maçlarda bir gol atıp 3 asist yaptı. Ardından geçen sezon Shabab'a kiralık olarak oynadı, ancak 21 maçta yalnızca bir asist üretebildi.

Genç oyuncu, Barcelona efsanesi Xavi Hernandez'in halefi unvanını taşımasına rağmen, Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing'in beğenisini kazanamadı ve kulüp onu yeniden kiralamaya karar verdi, ancak bu kez Girona'ya.

Unai Hernandez'in Ittihad ile sözleşmesinin 2028'e kadar sürdüğünü, dolayısıyla Girona'ya kiralık dönemi sona erdikten sonra ayrılmasına bir sezon kalacağını belirtelim.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin