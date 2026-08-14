Ittihad Kulübü, bir zamanlar Barcelona'nın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan oyuncusu Unai Hernandez'i İspanya'ya geri gönderdi, ancak tam olarak İkinci Lig'e.

Ittihad Kulübü, resmi "X" hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada, İspanyol orta saha oyuncusu Unai Hernandez'in gelecek sezonun sonuna kadar Girona Kulübü'ne kiralanmasını onayladığını duyurdu.

Böylece Unai, bir önceki kulübü Barcelona'dan ayrılmasının üzerinden bir buçuk sezon geçtikten sonra hem İspanya'ya hem de Katalonya bölgesine geri dönmüş oluyor, ancak Girona'nın düştüğü İkinci Lig'de oynamak zorunda kalacak.

Ittihad, 21 yaşındaki oyuncuyu, oyuncunun o zamana kadar A takıma yükseltilmemesi nedeniyle Barcelona ile sözleşmesini yenilemeyi reddetmesinin ardından, Ocak 2025'te 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Hernandez, Ittihad ile yalnızca 10 maça çıktı; bu maçlarda bir gol atıp 3 asist yaptı. Ardından geçen sezon Shabab'a kiralık olarak oynadı, ancak 21 maçta yalnızca bir asist üretebildi.

Genç oyuncu, Barcelona efsanesi Xavi Hernandez'in halefi unvanını taşımasına rağmen, Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing'in beğenisini kazanamadı ve kulüp onu yeniden kiralamaya karar verdi, ancak bu kez Girona'ya.

Unai Hernandez'in Ittihad ile sözleşmesinin 2028'e kadar sürdüğünü, dolayısıyla Girona'ya kiralık dönemi sona erdikten sonra ayrılmasına bir sezon kalacağını belirtelim.