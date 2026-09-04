Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun kraliyet kulübündeki ikinci döneminde sergilediği sakin görüntüsü, İspanyol medyasında bir tartışma yarattı; baskıların artması ve olumsuz sonuçların ortaya çıkmasıyla birlikte bu değişimin sürüp sürmeyeceği sorgulanıyor.

Real Madrid'in başına ayrılığından yaklaşık on yıl sonra yeniden dönen Mourinho, bu kez hem basın toplantılarında hem de maçları kenardan yönetirken çok daha sakin görünüyor.

Ancak gazeteci Julio Pulido, "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programında yaptığı açıklamalarda, Portekizli teknik direktörün bu sakin versiyonunun süreceğine inanmadığını söyledi.

Pulido, "Mundo Deportivo" gazetesinin öne çıkardığı ifadelerinde şunları söyledi: "Ben buna inanmıyorum ve bu en baştan net olsun."

Programın yönetmeni ve sunucusu Manu Carreño ise onun sözlerini destekleyerek karşılık verdi: "Buna inanmayan herkes sıraya girsin."

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Pulido, Mourinho'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü ve Real Madrid'in zorlu bir dönemle karşılaşması durumunda mevcut tavrının değişeceğini belirterek şunları söyledi: "Elinde bir yol haritası var, ama işler kötüye gittiğinde bu tamamen patlayacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Basına yakınlaşmaya çalıştığı açık, ancak bu ne kadar sürecek? Basın onu eleştirmeye başlayana kadar; kaybetmeye başladığında ve eleştiriler geldiğinde."

İspanyol gazeteci, Mourinho'nun medyayla ilişkisinde durmadı, aynı zamanda hakemlere yönelik son tutumuna da değinerek şunları söyledi: "Mourinho'nun son günlerde hakem sistemine güvendiğini söylediğini duydum, ama ona güvenmekten ne zaman vazgeçecek? Real Madrid'in aleyhine iki karar çıktığında."

Pulido, sözlerini bitirirken, Mourinho'nun şu anda sergilediği sakinliğin, sezon boyunca sonuçlar ve baskılar tarafından sınanmadan önce yalnızca geçici bir aşama olabileceğini de ekledi.

Tüm bunlar, Real Madrid'in İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında bu akşam, cuma günü, ev sahibi Real Betis'e karşı oynayacağı beklenen maçtan önce yaşanıyor; kraliyet takımının ilk üç maçını da kazandığı biliniyor.

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