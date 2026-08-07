Ajax, kulübün kendi taraftarlarına gönderdiği bir e-postayla doğruladığı üzere yeniden bir veri sızıntısına karıştı. Bu kez sızan veriler doğrudan Amsterdam kulübünden değil, Ajax'ın birlikte çalıştığı dış şirket CEVA Logistics'ten kaynaklandı.

Lojistik şirketindeki olaydan başka birçok şirket de etkilendi. Veri sızıntısının tam kapsamı şimdilik hâlâ netlik kazanmış değil ve NOS'a göre CEVA şu anda herhangi bir kişisel verinin ele geçirilmediğini doğrulayamıyor.

Ajax, bazı hassas verilerin en azından bu olaya dahil olmadığını vurguladı. Bunlar ödeme bilgileri, banka hesap numaraları, kredi kartı bilgileri, kullanıcı adları ve şifreler.

Buna rağmen kulüp, taraftarlarını önümüzdeki dönemde ekstra dikkatli olmaya çağırıyor. Taraftarlardan, veri sızıntısının ardından gönderilebilecek olası oltalama mesajlarına karşı tetikte olmaları isteniyor.

Ajax, olayla ilgili bildirimi Hollanda Veri Koruma Kurumu'na yaptı. Bu sırada hangi verilerin tam olarak etkilendiğini ve bunun sonuçlarının ne olduğunu netleştirmek için soruşturma sürüyor.

Veri sızıntısı, ayrıca kısa süre önce Ajax taraftar mağazasından bir şey sipariş eden taraftarları da etkiliyor. Çünkü CEVA Logistics, Amsterdam kulübünün internet mağazasının teslimat ve iade işlemlerini yürütüyor.

Olay nedeniyle siparişler ve iadelerde gecikmeler yaşanabilir. Sorunların tam olarak ne kadar süreceği ise şu anda henüz belli değil.

Ajax'ın bir veri sızıntısıyla karşı karşıya kaldığı ilk olay bu değil. Mart ayında, kulübün bizzat bir güvenlik açığından etkilendiği ve bu açık sayesinde başta sezonluk kombine kartların çalınması ve stadyum yasaklarının kaldırılması olmak üzere çeşitli işlemlerin mümkün hâle geldiği ortaya çıkmıştı.