Karim Benzema şimdi 2022 Ballon d'Or'u kazanmanın en büyük favorisi olsa da, geçtiğimiz iki hafta içinde Kylian Mbappe neden birçok kişi tarafından gezegendeki en iyi futbolcu olarak görüldüğünü bir kez daha gösterdi.

Kulüp ve ülke için son iki maçında sekiz doğrudan gol katkısı sağladı.

Fransa formasıyla iki gol attı ve Güney Afrika'ya karşı bir ise başka bir gol katkısında bulunurken ardından Paris Saint-Germain ile 2 gol attı.

Mbappe, Lorient'e karşı hat-trick yaparak bir asist de yaptı.

Eleştirmenler her maçta rakibin mütevazı standardına işaret edecek, ancak Mbappe'nin performansı yine de muhteşemdi ve PSG'nin bu sezon sekiz Şampiyonlar Ligi maçının her birinde bir gol veya bir asist üreterek kendisinin düz bir oyuncu olabileceği fikrini reddediyor.

Gerçekten de, geleceğiyle ilgili haber yapılan haberler sahadaki değerini yeterince kanıtlıyor.

Aylardır, Mbappe'nin sezon sonunda ne yapacağına dair spekülasyonlar oldu. 31 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu, muhtemelen şimdiye kadar bonservisi elinde olan en uygun futbolcu olacak.

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Real Madrid, sezon başından beri Fransız yıldız için başlayan yarışta önde görünüyor, ancak son günlerde ince bir momentum değişikliği oldu.

"Kararımı vermedim, dikkate alınması gereken yeni unsurlar var.” Hangi unsurlar? Sorusuna, “Sadece yeni unsurlar" dedi Mbappe, Lorient'e karşı sergilediği çarpıcı performansın ardından medyaya verdiği demeçte.

"Sakinim, ailemle birlikte olabilecek en iyi kararı vermeye çalışıyorum.

"Bu kararı vermiş olsaydım, söyler ve benimserdim. Bunu her zaman yaparım; saklamama gerek yok. Sadece verebileceğim en iyi kararı vermek istiyorum."

Bu yorumlar, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Madrid'e kaybetmesinin ardından takımın lideri ve kaptanı olmaya istekli olduğu haberlerinin çıkmasından kısa bir süre sonra geldi.

PSG’nin, Mbappe'siz yapamayacağı aşikar hale geldi. Lionel Messi ve Neymar ile birlikte hücumlarının ön saflarında oynayabilir, ancak ön üçlüdeki hiyerarşi, bu sezon onları izlemek için zaman harcayan herkes için Fransız golcüyü, etrafındakilerden çok daha öne koyuyor.

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PSG forması, Mbappe'nin geçen hafta sonu bahsettiği “unsurlar” olabilecek, ileriye gitmek için cenneti ve dünyayı hareket ettirecek.

Bu ifadeyi kasten belirsiz bırakmış olsa da, muhtemelen sadece kol bandının verilmesinden daha fazlası var. Performansı nihayet ciddi bir incelemeye tabi tutulan spor direktör Leonardo’nun, görevden alınması gibi daha büyük hamleler söz konusu olabilir.

Belki de PSG, Mbappe'nin iyi bir arkadaşı olan Paul Pogba'yı takıma dahil edecek.

Bu yaz PSG'nin projesinde, sismik bir değişiklik olmazsa Mbappe kulübe yeniden imza atmakla hata yapabilir.

Onların gelişigüzel transfer politikaları iyi bir şekilde belgelenmişti, zihinsel dayanıklılıktan yoksun olmaları ise en büyük sahnede kronik bir utanç kaynağı olarak devam ediyor.

Ne de olsa PSG, Şampiyonlar Ligi'nin son 16'sında Real Madrid’i bir şekilde mağlup etti ve Ancelotti’nin ekibi, şu anda yarı finale ulaşmanın eşiğinde bulunuyor.

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Oyuncular, kariyerlerinde verecekleri büyük kararlar olduğunda tarih abartılabilir, ancak PSG'nin felaket eğilimi endişe verici hale geldi ve Mbappe’nin, bu başarısızlık boşluğuna çekilmesine izin vermemesi gerekiyor.

Real Madrid'e gitmenin de riskleri var.

Vinicius Junior ve Benzema, sırasıyla solda ve merkezde oynuyorlar ve en iyi bölgeleri kapmış durumdalar.

Mbappe, Monaco'daki ilk günlerinden beri düzenli olarak oynamadığı bir pozisyon olan sağa kaydırılma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir.

O halde, belki de tüm zamanların en skorer ismi olacak olan memleketinin kulübündeki mirasını pekiştirmek için Paris'te bir 12 ay daha geçirmek ve ardından, favori rollerinden birinde oynayabileceği Santiago Bernabeu'ya geçmek akıllıca bir karar olabilir.

23 yaşına giren Mbappe, kendi takımında zaman geçirme lüksüne sahip. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda alacağı karar, hayatının geri kalanını hem profesyonel hem de kişisel olarak etkileyecek bir karar olacak.

Açıkçası, bu konu Mbappe’nin dikkatle değerlendirdiği bir karar olarak karşısında duruyor.

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