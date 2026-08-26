Yeni UEFA kuralları, Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını Anfield'da aniden yasaklıyor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi perşembe günü yapılacak. Böylece milyarlarca euroluk turnuvanın ilk aşamasının nasıl şekilleneceği netleşecek. Liverpool, kesin olarak Real Madrid ile sahasında eşleşmeyecek.

Günümüzde takımlar, Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında sekiz farklı rakibe karşı oynuyor. Dört iç saha, dört deplasman maçı.

UEFA, bu yıldan itibaren kura çekimleri için yeni bir kural getirdi. Aynı maçın üst üste üç yıl oynanması yasak.

Liverpool, 2025'te Lig Aşaması'nda Anfield'da zaten Real Madrid'e karşı oynamıştı (1-0), 2024'te de iki dev arasındaki karşılaşma Anfield'da fikstürde yer almıştı (2-0).

Bu nedenle UEFA, söz konusu maçın bu kura çekiminde çıkmasını artık imkansız hale getirdi. Ancak iki takım yine de Madrid'de karşı karşıya gelebilir.