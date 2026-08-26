Real Madrid, İspanya Ligi "La Liga"nın ilk haftasından ertelenen ve krallara ait sahada, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Sociedad karşılaşması için ilk on birini açıkladı.

Real Madrid, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde bu maça, sezona başlarken Espanyol'u 2-1 yendiği zorlu galibiyetin ardından yüksek moralle çıkıyor; Real Sociedad ise Real Betis'e karşı aldığı açılış mağlubiyetinin ardından yoluna dönmeyi hedefliyor.

Real Madrid'in ilk on birinde aynı anda 3 yeni transferin yer alması, Jose Mourinho'nun daha en baştan yeni kan aşılama isteğinin açık bir işareti oldu.

Portekizli teknik adam, sağ kanadı yönetmesi için Hollandalı Denzel Dumfries'e, savunmanın göbeğini güçlendirmesi için de yanına Fransız İbrahima Konaté'ye görev verdi. En büyük sürpriz ise Portekizli Bernardo Silva'nın oyun kurmak üzere orta sahaya dahil edilmesiyle geldi. Böylece bu üçlü, Santiago Bernabeu Stadı'nda krallara ait forma altında ilk resmi maçlarını ilk on birde çıkacaklar.

Real Madrid'in ilk on biri şu şekilde oluştu:

Kaleci: Courtois.

Savunma: Dumfries - Konaté - Huijsen - Carreras.

Orta saha: Bernardo Silva - Valverde - Arda Güler - Bellingham.

Hücum: Vinicius - Mbappe.

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Yedekler: Lunin - Mestre - Camavinga - Trent - Cucurella - Espi - Brahim - Rüdiger - Yan Diomande - Cisternio - Mario Rivas - Alexis Seria.