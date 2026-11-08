Paul Merson, Hull City karşısındaki galibiyette belirleyici bir performans sergileyen Arsenal kaptanı Martin Odegaard'a övgüler yağdırdı. Eski orta saha oyuncusu, Arsenal'ın Premier League zirvesindeki puan farkını artırmasını sağlayan kritik üç puanı kazandıran Norveçli oyuncuyu yeni bir transfere benzetti.

Reklam

Arsenal, Hull karşısında zorlu bir galibiyet aldı

Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Premier League'e yeni yükselen Hull City karşısında 1-0'lık galibiyeti büyük mücadele vererek aldı. Mikel Arteta'nın ekibi puan kaybedecek gibi görünürken Martin Odegaard, 72. dakikada galibiyet golünü attı.

Bu kritik galibiyetle Arsenal, Premier League'in zirvesindeki puan farkını altıya çıkardı. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'nin Nottingham Forest deplasmanında beklenmedik bir 3-1'lik yenilgi alması, Arsenal'ın liderliğini daha da sağlamlaştırdı.

Bu sezon şu ana kadar Arsenal'ı yenebilen tek takım, başarılı bir dönem geçiren Brighton oldu. Brighton, Brentford'ı yenerse zirvedeki farkı beş puana indirebilir.

Merson'dan Arsenal kaptanı Odegaard'a övgü

Arsenal'ın eski orta saha oyuncusu Merson, Odegaard'ın galibiyeti getiren katkısından çok etkilendi. Merson'a göre Norveçli oyuncu, sezonun ilk aylarında Kuzey Londra ekibinin en çok öne çıkan ismiydi.

Reklam Reklam

“Olağanüstü oynuyor. Topu gerçekten hızlı dolaştıran tek oyuncu o,” diyen Merson, Sky Sports'a şöyle konuştu: “Topu hızlı oynuyor, hareket ediyor, doğru pozisyonları alıyor. Bence çok fazla oyuncu topla gereğinden fazla oynadı. Bu da oyunu yavaşlatıp Hull'a az da olsa bir fırsat verdi.

Related Topics

“Bence bu sezon olağanüstü oynuyor. Onlar için yeni bir transfer gibi ve şu ana kadar takımın en önemli oyuncusu oldu. Arsenal açısından harika bir performans değildi ama iyi bir sonuçtu. Odegaard da yine maçın yıldızlarından biriydi.”

Odegaard gol yollarında formunu buldu

Odegaard, 2026-27 sezonunda gol yollarında dikkat çekici bir çıkış yakaladı. Hull'a attığı golle tüm kulvarlardaki gol sayısını beşe çıkardı. Geçen sezon 45 maçta altı gol attığı düşünüldüğünde bu büyük bir gelişme.

Reklam

Arsenal kaptanı, galibiyet golünde fırsatçılığını gösterdi. Konstantinos Tzolakis, Noni Madueke'nin sert şutunu çeldi ancak ceza sahasında topa en hızlı tepki veren oyuncu Odegaard oldu.

Merson, “İlk tepkiyi o veriyor ve önünde iki savunmacı var,” diye açıkladı. “Ama hızlı tepki verdiği için ikisini de geçip şutunu çekiyor. Top hafifçe yön değiştiriyor ve kalecinin kollarının altından geçiyor.”

Reklam

Arsenal'ı kritik maçlar bekliyor

Arsenal, millî aranın ardından Premier League'e döndüğünde yakaladığı ivmeyi sürdürmek isteyecek. Arteta'nın ekibi, 21 Kasım'da Premier League'de Newcastle United ile karşılaşacak, üç gün sonra da Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Arsenal, ardından 29 Kasım'da Manchester City karşısında zorlu bir maça çıkacak.