FIFA ile UEFA arasındaki çatışmada bugün, perşembe günü yeni bir perde açıldı. Bu gelişme, önümüzdeki günlerde yeni bir tırmanışın habercisi niteliğinde.

Reklam

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Konseyi'ndeki diğer yedi Avrupalı üye, Dünya Kupası satışı skandalına ilişkin belgelere erişimde uygulanan kısıtlamalardan ve kendilerine tüm kanıtların verilmemesinden şikâyet etmek amacıyla FIFA'ya bir mektup gönderdi.

"AS" gazetesinin haberine göre, FIFA Konseyi'ndeki sekiz Avrupa ülkesi FIFA'ya gönderdikleri mektupta, FIFA'nın bazı konulardaki usulsüzlük iddialarının aydınlatılması sürecinde şeffaflık ve iş birliğinden uzak durmasından, özellikle de Dünya Kupası haklarının pazarlanmasına yönelik başarısız girişimden (FIFA Forward Enterprise) duydukları endişeyi dile getirdi.

FIFA şu ana kadar hiçbir soruya yanıt vermedi

Mektupta şu ifadelere yer verildi: "UEFA'nın 19 ve 23 Ekim'de bizim adımıza ilettiği sorular ve bilgi taleplerine ('istemlere' değil) ilişkin 2 Kasım tarihli mektubunuza atfen belirtmek isteriz ki bu sorular, FIFA Başkanı'nın Konsey üyelerini sorularını yazılı olarak iletmeye davet etmesinin ardından hazırlandı. Biz de bunu yaptık."

Federasyonlar şöyle devam etti: "Ancak FIFA şu ana kadar bu soruların hiçbirine yanıt vermedi, talep edilen belgeleri sunmadı ve bunları sunmak için bir tarih de belirlemedi. Bu soru ve taleplere kapsamlı ve uygun bir yanıt beklerken, bu uzun gecikmenin nedenini anlayamasak da, gecikmeli de olsa belgeleri inceleme teklifinizi memnuniyetle karşılıyoruz."

Reklam Reklam

Mektupta ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Bununla birlikte, bu incelemenin, ne oldukları belirtilmeksizin, yalnızca FIFA'nın başarısız önerisine ilişkin bazı temel belgelerle sınırlı göründüğünden endişe duyuyoruz; oysa sorularımız ve taleplerimiz başka ek konuları da kapsıyordu. Üstelik bu inceleme, tarafımızca bilinmeyen katı inceleme protokollerine tabi olacak. 2 Kasım tarihli mektubunuzda da belirttiğiniz gibi, FIFA Konseyi üyeleri olarak FIFA Tüzüğü ve yönetmelikleri ile İsviçre hukuku uyarınca bir bütün olarak FIFA'ya karşı belirli hak, görev ve yükümlülüklerimiz bulunuyor."

Related Topics

Şeffaflık hassasiyeti

Aralarında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de bulunduğu sekiz Avrupalı Konsey üyesi, talep edilen belgelerin kendileriyle paylaşılmasında ısrar ederek şunları söyledi: "Bu nedenle, görevlerimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek için gerekli belge, bilgi ve materyallere erişme hakkına sahibiz."

Mektupta şu ifadeler de yer aldı: "Karşılıklı olması gereken bir kavram olan şeffaflık adına, Zürih'e herhangi bir ziyaret düzenlenmeden önce, hangi belgeleri temel belge olarak gördüğünüzü, FIFA'nın gündemdeki konularla ilgili tüm belgeleri sunmaya hazır olup olmadığını ve hangi katı inceleme protokollerini gerekli gördüğünüzü belirtmenizi rica ediyoruz."

Reklam

Federasyonlar sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca FIFA'nın bu kısıtlamaları neden gerekli gördüğüne dair bir açıklama yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Gerek FIFA'nın tüzük ve yönetmelikleri gerekse İsviçre hukuku kapsamında FIFA'ya karşı görev ve yükümlülüklerimiz göz önüne alındığında, haklarımızın neden bu şekilde kısıtlandığı anlaşılır değil."

Mektupta şöyle devam edildi: "FIFA'ya karşı güvene dayalı görevlerimizin ve örgütün ve üyelerinin bütününün çıkarına hareket etme taahhüdümüzün tamamen farkında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Endişelerimizi dile getirmemizin ve yalnızca yanıt değil, ilgili belgelere erişim de talep etmemizin nedeni tam olarak budur."

Reklam

FIFA Başkanı ve yönetimine soru

Federasyonlar mektubu şu sözlerle tamamladı: "Nihayetinde mesele, FIFA Başkanı ve yönetiminin FIFA Konseyi'ne karşı sorumluluklarını kabul edip etmedikleridir. Herhangi bir belge incelemesi, ABD'de süren ya da ileride açılabilecek hukuki süreçler bağlamı da dahil olmak üzere, UEFA'nın ve bizim belge talep etme haklarımıza halel getirmez. Yanıtınızı bekliyoruz. Mektubunuzda değindiğiniz şeffaflık ilkesinden hareketle, bu yazışmanın bir kopyasını FIFA Konseyi'nin tüm üyelerine gönderiyoruz."

UEFA'nın kısa süre önce Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'yu 2027'deki seçimlerde FIFA'nın mevcut başkanı Gianni Infantino'nun karşısına aday olarak çıkaracağını açıkladığını hatırlatalım.