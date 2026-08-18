Bayern Münih taraftarlarını yeniden endişeye sürükleyen bir sahnede, yıldız oyuncu Jamal Musiala dramatik koşullar altında sahaya yığıldı; ancak bugün bireysel antrenmanlara dönerek hızlı bir şekilde güven verici bir mesaj gönderdi.

23 yaşındaki Alman milli oyuncu, Bavyera ekibinin cumartesi günü Leipzig'i 3-1 yendiği hazırlık maçındaki mücadelesi sırasında aniden yere yığılmıştı; Münih'te sıcaklığın 30 santigrat dereceyi aştığı sıcak hava koşulları acil tıbbi müdahaleyi gerekli kılmıştı.

"France 24", Alman Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde, Musiala'nın maçın ardından baş dönmesi, dolaşım sistemi sorunları ve ateş yükselmesinden şikâyet ettiğini, bunun da pazartesi günü yapılan açık antrenman seansına katılmasına engel olduğunu aktardı.

Haberde, eski Chelsea Akademisi oyuncusunun bugün kulüp tesisinde göründüğü ve tam dönüşe doğru ilk adım olarak hafif bir bireysel antrenman yapmadan önce ayrıntılı tıbbi muayenelerden geçtiği belirtildi.

Alman basını, Musiala'nın bu hafta takım antrenmanlarına dönmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu ve böylece cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanacak beklenen Süper Kupa maçına hazır olacağını doğruladı.

Bu olay, Musiala'nın geçirdiği zorlu bir dönemin ardından yaşandı. Alman yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda maruz kaldığı ayak bileği kırığı nedeniyle 2025-2026 sezonunun ilk altı ayında forma giyememiş, ardından Almanya'nın Paraguay karşısında son 32 turunda veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda Alman Milli Takımı ile mücadeleye dönmüştü.