Mahmoud El Khatib başkanlığındaki Mısır ekibi Al Ahly, A takımın geçen pazartesi Premier Lig'de Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından bir dizi kritik karar aldı.

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Takımın o maçtaki zayıf performansı ve Pyramids'e ayak uyduramaması nedeniyle yaşanan yenilgi, kulüp taraftarları arasında büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

Al Ahly, maçtan sadece birkaç saat sonra, takımın bu sezonki inişli çıkışlı performansı nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi olan Faslı teknik direktör Hussein Ammouta'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Al Ahly bugün, çarşamba günü yayımladığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kulüp merkezinde bu akşam, futboldan sorumlu yöneticiler olan kulüp başkan yardımcısı Yassin Mansour ile yönetim kurulu üyesi Sayed Abdel Hafeez'in katılımıyla uzun bir toplantı yapıldı. Futbol şubesine ilişkin birçok konudaki görüşlerini almak üzere kulüp başkanı Mahmoud El Khatib ile telefonla iletişim kuruldu, toplantıda futbol direktörü Wael Gomaa ve teknik direktör Samy Komsan da hazır bulundu."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Şu kararlar alındı: Samy Komsan'ın sunduğu teknik ekip yapısının onaylanması, kulübe karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen bazı oyuncular için teklif kabul edilmesinin önünün açılması talimatı,

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teknik direktörün vizyonuyla uyumlu şekilde gelecek vadeden isimlere şans verilmesi, Al Ahly karakteriyle oynayan oyunculara tam güven duyulduğunun teyit edilmesi, planlama konusunda vizyon ve büyük deneyim sahibi yabancı bir sportif direktör atanarak futbol şubesinin yapılanmasının tamamlanması ve kulüpteki futbol yapılanması içinde verimli iletişimin hayata geçirilmesi."

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Al Ahly, yaptığı bir başka açıklamada da yeni teknik ekibi şu şekilde duyurdu:

Teknik direktör Samy Komsan, yardımcı antrenör Yasser Radwan, yardımcı antrenör Amr Anwar, antrenör Hamada El Sayed, kondisyoner Wassim Hamdy ve performans analisti Hady Mohamed.

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Al Ahly, Premier Lig'de bu sezonki ilk yenilgisini Pyramids karşısında aldı ve 20 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı. Kırmızı-beyazlılar, lider Pyramids'in 7, ikinci sıradaki Zamalek'in ise 2 puan gerisinde bulunuyor.

Futbol direktörü Wael Gomaa, salı akşamı oyunculara katlanmış cezalar verilmesine ve tüm oyuncuların alacaklarının süresiz olarak dondurulmasına karar verdi.

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Wael Gomaa ayrıca Pyramids maçı sırasındaki davranışı nedeniyle Ahmed Reda'yı soruşturmaya sevk etti. Konunun kulüpteki futboldan sorumlu yöneticilere sunulmasına da karar verildi.

Bu karar, Pyramids maçı sırasında taraftarlara doğru yaşanan "tükürme" olayının ardından geldi. Oyuncu ise tükürmenin taraftarlara yönelik olmadığını, ısınma sırasında yaptığı istemsiz bir hareket olduğunu vurguladı.

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Komsan, yeni bir yabancı teknik direktörle anlaşma sağlanana kadar Ammouta'nın yerine geçici olarak göreve getirildi.

Komsan'ın, Al Ahly'nin başındaki ilk maçına önümüzdeki pazar günü CAF Konfederasyon Kupası grup aşamasında A Grubu'nun ilk haftasında Angola ekibi Primeiro de Agosto'yu konuk ederek çıkması planlanıyor.