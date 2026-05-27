Transfer uzmanı Sacha Tavolieri Çarşamba öğleden sonra yaptığı açıklamada, Óscar García'nın RSC Anderlecht'in ilgisini çektiğini bildirdi. Ajax'ın geçici teknik direktörü, Amsterdam'da daha uzun süre kalabileceğini pek umut edemiyor gibi görünüyor ve bu nedenle Belçika'nın önde gelen kulübünün radarına girmiş durumda.

Ancak García, Brüksel'de Jérémy Taravel'in yerine geçecek tek aday değil. Tavolieri'ye göre Anderlecht'in gözünde birkaç seçenek var ve Ajax'ın geçici teknik direktörü de bunlardan biri.

García'nın Amsterdam'ın A takımında artık bir geleceği olmadığı, bu Çarşamba günü netleşti. Amsterdam ekibi, Girona teknik direktörü Míchel'i göreve getirecek gibi görünüyor, bu da García için A takımda yer kalmadığı anlamına geliyor. Bunu ESPN doğruladı. İspanyol teknik adamın Jong Ajax'ın baş antrenörü olarak eski görevine geri dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.

García'ya Anderlecht'te bir iş teklifi gelirse, bu onun bir Belçika takımının başına geçmesi ilk kez olmayacak. Daha önce Leuven'in teknik direktörlüğünü yapmış ve 2023/24 sezonunda bir yıl boyunca takımın başında kalmıştı.

García, Mart ayı başında, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yenildikten sonra kovulan John Heitinga'nın yerine geçen geçici teknik direktör Fred Grim'in görevini devraldı.

Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşımakla görevlendirilmişti, ancak bunda başarılı olamadı. Play-offlar sayesinde sonunda Conference League'e katılma hakkı elde edildi.



