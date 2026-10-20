Geçtiğimiz Pazar günü La Liga'da oynanan ve Real Madrid'in 4-1 kazandığı Real Madrid-Sevilla maçında hakemlik düzeyine ilişkin tartışmalar giderek büyüyor.

"Marca" gazetesi, maçtan yeni görüntülerin Mbappe'nin golünden önceki pozisyona ait olduğunu ve hakem kararları etrafında tartışma yarattığını belirtti.

İspanyol "El Día Después" programının kamerası, sahnenin sahanın kenarından çekimini yakaladı; görüntülerde Konate, goldan önce oyuncu Auri'yi durduruyordu ve bu, faul olarak değerlendirilebilecek bir temastı.

"Movistar Plus Deportes" kanalının yayınladığı görüntüler, pozisyondaki o ana odaklanıyor.

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Konate, Auri'nin yolunu kesiyor ve oyun bunun ardından Mbappe'nin golüne kadar devam ediyor.

Movistar'ın analistlerine göre temas, faul olarak değerlendirilecek kadar net görünüyor; bu da oyunu goldan önce durduracaktı ve görüntüler bunu açıkça ortaya koyuyor.

Platform, kaydın programa ait bir kameradan alındığını ve maçın canlı yayınının bir parçası olmadığını açıkladı.

Bu yer seviyesindeki açı, izleyicilere oyuncular arasındaki oyun akışını değerlendirme imkânı tanıyor ve tartışmalı golden önce yaşananları anlamaya başka bir boyut ekliyor.

Sevilla kulübü de bu duruma itiraz etti; pozisyonda karar alınmamasının gerekçesi, Real Madrid defans oyuncusunun ne yaptığına ve rakibini tutup tutmadığına dair net bir görüntü bulunmamasıydı. Ancak bu yeni görüntüler daha fazla netlik katıyor.







