Liverpool, sezon sonuna kadar Barcelona'dan kiralık olarak forma giyen Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araujo'nun İngiliz ekibindeki performansından duyduğu memnuniyet nedeniyle oyuncuyu kadrosunda tutmayı düşünüyor. Ancak Katalan kulübüyle üzerinde anlaşılan 55 milyon euroluk satın alma opsiyonunu, bedeli düşürmeyi denemeden devreye sokmak istemiyor.

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Liverpool yetkilileri, önceden belirlenen bedelin altında bir mali anlaşmaya varmak amacıyla sezon sonunda Barcelona ile yeni bir müzakere sürecine girmeyi planlıyor. İngiliz kulübü, 55 milyon euroluk bedelin çok yüksek olduğunu ve transfere ilişkin kendi değerlendirmesiyle örtüşmediğini düşünüyor.

Katalan gazetesi "Sport", gazeteci David Lynch'in "Anfield Index" platformu üzerinden verdiği bilgiye dayanarak, Liverpool yönetiminin Barcelona ile masaya oturmadan önce sezon sonunu beklemeyi tercih ettiğini ve bonservis bedelini ciddi ölçüde düşürebileceğine inandığını aktardı.

İngiliz kulübü, müzakereler sırasında Barcelona'ya baskı yapmak için oyuncunun sözleşme durumunu ve yüksek maaşını kullanmayı amaçlıyor. Bu da Katalan kulübünü iki seçenekle baş başa bırakıyor: Ya üzerinde anlaşılan rakamın altındaki bir teklifi kabul edecek ya da formunu yeniden yakalamaya başlayan ve Premier Lig'de yeteneklerini kanıtlayan bir savunma oyuncusunu geri alacak.

Liverpool'un hesapları yalnızca mali boyutla sınırlı değil. Takım içinde giderek daha rahat hisseden ve kulüpteki serüvenini sürdürmek isteyen Araujo'nun kendisi de İngiliz ekibine beklenmedik bir destek sağlayabilir.

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"Sport" gazetesinin daha önce yayımladığı bir habere göre Uruguaylı savunmacı, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'da gerçek bir şans bulmanın zor olduğunun farkında. Bu durum, önündeki diğer seçeneklere kapı aralamayarak iki kulübün görüşlerinin yakınlaşmasına katkıda bulunmasına yol açabilir.

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Araujo'nun Anfield'da kalma konusundaki ısrarı, Liverpool'un elinde ek bir koz oluşturuyor . Özellikle oyuncunun takımda kalma isteğini açıkça ortaya koyması hâlinde Barcelona'nın kiralık anlaşmasında belirlenen 55 milyon euroyu alması zorlaşabilir.

İşin ilginç yanı, Liverpool'un Premier Lig'de dikkat çekici istatistikler ortaya koyan bir oyuncunun bedelini düşürmeye çalışması. Araujo, hava toplarındaki mücadelelerde yeteneğini kanıtlayarak bu alanda Avrupa'nın büyük ligleri genelinde öne çıkan savunmacılardan biri hâline geldi.

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"FotMob" sitesinin istatistiklerine göre Uruguaylı savunmacı, Premier Lig'de 90 dakika başına ortalama 4,2 başarılı hava topu mücadelesi kazanıyor. Bu rakam, onu Avrupa'nın beş büyük ligi genelinde kendi pozisyonundaki en iyi oyuncular arasına yerleştiriyor.

"Opta" istatistikleri de Araujo'nun Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçlarda bu alandaki üstünlüğünü ortaya koydu. Oyuncu, 38 mücadelenin 27'sinde hava topunu kazanarak %71,1'lik bir başarı oranına ulaştı. İngiliz ekibinde bu alanda ondan daha iyi performans gösteren tek isim Virgil van Dijk oldu.

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27 yaşındaki Araujo, eski parıltısının büyük bölümünü yeniden yakaladı ve teknik direktör Andoni Iraola'nın planlarında önemli bir parça hâline geldi. Stoper yerine ağırlıklı olarak sağ bekte görev almasına rağmen savunmadaki sağlamlığı ve hava toplarındaki üstünlüğüyle takıma ekstra güç kattı.

Liverpool, Uruguaylı savunmacının yeteneklerinden yararlanmaya devam etme konusunda kararlı olsa da aynı zamanda müzakereleri oyuncuyu daha düşük bir bedelle kadrosuna katmak için kullanmaya çalışıyor. Satış bedelini 55 milyon euro olarak belirleyen Barcelona ise İngiliz kulübünün, İngiltere sahalarındaki her maçında değeri yükselen bir oyuncu için daha az ödemek istemesi nedeniyle karmaşık bir durumla karşı karşıya kalıyor.