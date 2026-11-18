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Jamala Musiala sakatlanması hâlinde Bayern Münih'e gerçekten pahalıya mı mal olacak? Sözleşmesinde buna ilişkin bir madde bulunduğu öne sürülüyor.

Jamal Musiala'nın Bayern Münih ile sözleşmesinde belirli bir madde bulunduğu öne sürülüyor.

Sport Bild'in haberine göre 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, uzun süreli bir sakatlık durumunda kendisine ek güvence sağlayan bir hüküm yer alıyor. Buna göre Alman futbolunun rekor şampiyonu Bayern Münih, Musiala'nın sakatlık nedeniyle forma giyememesi hâlinde maaşının tamamını altı ay boyunca ödemeye devam ediyor.

Aslında Bayern Münih de diğer tüm işverenler gibi hastalık hâlinde yalnızca altı hafta boyunca maaş ödemeyi sürdürmekle yükümlü. Almanya'da yedinci haftadan itibaren ödemeyi yasal sağlık sigortası üstleniyor. Ancak bu ödemenin üst sınırı aylık brüt 5.812,50 avro.

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Musiala ile Münih kulübünün yöneticileri, hücum oyuncusunun Şubat 2025'teki sözleşme uzatma görüşmeleri kapsamında bu madde üzerinde anlaştı. Oyuncu ve kulüp, 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli olan sözleşmeyi süresinden önce 2030'a kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

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Musiala ayrıca büyük bir maaş zammı aldı. Son sözleşme uzatmasının ardından yıllık 29 milyon avro kazandığı iddia edilen ve Bayern Münih'in en yüksek maaşlı oyuncusu olan Harry Kane'in ardından Alman millî oyuncu, Säbener Straße'deki en yüksek ikinci maaşı alıyor. Sport Bild'in bilgilerine göre Bayern Münih, Musiala'ya sezon başına 25 milyon avro ödüyor.

Getty Images

Jamal Musiala, Bayern Münih'te ne zaman sahalara dönecek?

Musiala geçmişte de uzun süreli sakatlıklarla defalarca mücadele etti. 2025 yazında Kulüpler Dünya Kupası'nda eski PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma ile girdiği ikili mücadelede fibula kemiğini kırdı ve ardından yarım yıldan uzun süre Bayern Münih'te forma giyemedi.

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Hücum oyuncusu o tarihten bu yana sık sık küçük sakatlıklarla uğraşıyor. Bu sezon örneğin kas lifi yırtığı nedeniyle ve nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan geçici, kısa süreli absansların etkileri yüzünden maçları kaçırdı.

Bayern Münih'in önde gelen isimlerinden Uli Hoeneß, yaklaşık iki hafta önce BR'nin "Sonntags-Stammtisch" programında Musiala'nın sözleşmesinde absanslarla nasıl başa çıkılacağını açıkça düzenleyen bir madde bulunmadığını ima etmişti . Hoeneß, "Şu anda yapabildikleri artık sözleşmede yazanlarla aynı değil" demişti.

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Öte yandan Musiala, cumartesi günü 1. FC Köln'e karşı oynanacak Bundesliga maçı için Bayern Münih kadrosuna dönebilir. Sport1, salı günü yayımladığı haberde millî oyuncunun bu hafta antrenmanlarda sağlık açısından yeni bir aksilik yaşamaması hâlinde kadro için bir seçenek olacağını bildirdi.

Musiala, 2026/27 sezonunda şu ana kadar dört resmî maçta iki gol ve bir asist kaydetti.