Esasen uzun süredir Kane'in 2027'ye kadar devam eden sözleşmesini uzatacağına dair neredeyse hiçbir şüphe kalmadı. FCB Denetim Kurulu üyesi, Abendzeitung'a yaptığı açıklamada, "Harry'nin kardeşi ve babası şu anda Jan-Christian Dreesen ile görüşüyor. İyi bir çözüm bulacakları konusunda iyimserim" dedi.

Tek soru işareti ise sözleşme süresinin üzerinde duruyor. Kane halihazırda 33 yaşında olmasına rağmen, kendisine bir yıldan daha uzun bir uzatma teklif ediliyor. Rummenigge, "Eskiden şöyle derdim: 30 yaş üstü oyuncularla prensip olarak sadece bir yıllık sözleşmeler yapılmalı. Ama bir oyuncuya ikna olduysanız istisnalar vardır. Harry konusunda da durum bu" dedi ve ekledi: "Unutmamak gerekir: Üç yılda sadece bir kez sakatlandı. Bizzat hatırlıyorum: Yaşımın başına 3 geldiğinde ben zaten epey kas sorunları yaşamaya başlamıştım."

Örneğin yakın geçmişte Arjen Robben ya da Franck Ribery gibi kulüp efsaneleri de kariyerlerinin son döneminde yalnızca birer yıllık sözleşmeler almıştı. Ancak Kane'in durumu, az sayıdaki sakatlığı nedeniyle farklı. Nitekim 2023 yazındaki transferinden bu yana toplamda dört küçük zorunlu ara verdi. Buna paralel olarak, İngiltere Milli Takımı kaptanının sadece bir yıllık uzatma yapabileceği de son döneme kadar hiç tartışma konusu olmadı.

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Harry Kane için yeni sözleşme: Hâlâ nelerin görüşülmesi gerekiyor?

Buna rağmen, edinilen bilgilere göre hâlâ detaylarda pürüzler var. Münih ekibi görünüşe göre sözleşmeyi yalnızca iki yıl daha, 2029'a kadar uzatmak isterken, Kane ise 2030'a kadar bir sezonluk ek opsiyon görmek istiyor. Golcü oyuncu birkaç gün önce yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağının sinyalini vermişti.

Kane, İngiliz gazetesi Independent'a, "İyi görüşmeler yapıyoruz ve oldukça yakınız" dedi ve ekledi: "Hâlâ halletmemiz gereken birkaç şey var. Bir haber çıkmasının artık çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum." Kane, "takımda, teknik direktörle ve çevrede kendisini çok rahat hissettiğini" belirtti.

Tottenham Hotspur'dan FCB'ye 95 milyon euroluk transferinden bu yana Kane, Bundesliga'da çıktığı 98 maçta 101 golle etkileyici bir performans ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde ise Münih ekibi adına 39 karşılaşmada 34 kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca bu yıl Ballon d'Or'un favorileri arasında yer alıyor; Bayern ve İngiltere adına attığı toplam 73 golle Altın Ayakkabı'yı kazanmasının ardından bu ödül için öne çıktı.