Fas Futbol Federasyonu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finali davasında yeni bir hukuki mücadeleye hazırlanıyor. Federasyon, kupayı Senegal'e geri veren Spor Tahkim Mahkemesi kararına itiraz etmek amacıyla İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Bu adım, Fas'ın karara itiraz etmek için başvurabileceği son yol niteliğinde.

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Fas Futbol Federasyonu hukuki süreci sürdürmekte kararlı olsa da İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurmak, federasyona kupayı doğrudan geri alma şansı vermeyecek. Zira bu mahkemenin yetkisi, Spor Tahkim Mahkemesi'nin verdiği kararın hukuki yönlerini incelemekle sınırlı ve turnuvanın galibini yeniden belirlemeye müdahale edemiyor. Bu bilgiyi Fransız kanalı RMC Sport aktardı.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), bugün salı günü verdiği kararla Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun, Senegal'i çekilmiş sayarak Fas'ı turnuva finalinin galibi ilan eden kararını bozmuştu. Böylece final maçının sonucu etrafında yaklaşık sekiz ay süren hukuki tartışmanın ardından kupa yeniden Senegal'e verildi.

2025 Afrika Uluslar Kupası finali olaylı anlara sahne olmuştu. Senegalli futbolcular, hakemin Fas lehine penaltı kararını protesto ederek sahayı terk etmiş, ardından Sadio Mané devreye girerek takım arkadaşlarını sahaya dönüp maçı tamamlamaya ikna etmişti. Brahim Diaz'ın penaltıyı Panenka vuruşuyla kaçırdığı mücadelede Senegal, uzatma bölümünde attığı tek golle rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Spor Tahkim Mahkemesi kararını, hakemin maçın devam ettirilmesi ya da tamamen durdurulması konusunda mutlak takdir yetkisine sahip olmasına dayandırdı. Mahkeme, hakemin oyunu sürdürme kararının her iki takımın da sahaya dönüp mücadeleye devam etme isteğini göstermesinin ardından alındığını belirterek bunun, maçın tamamlanması için gereken koşulları karşıladığını değerlendirdi.

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Karar Fas'ta geniş yankı uyandırdı ve Fas Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi'nin vardığı sonucu reddettiğini açıkladı . Federasyon resmi açıklamasında, hukuki yolu sürdürme ve karara itiraz edebileceği son merci olan İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurma kararlılığını vurguladı.

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İsviçre Federal Mahkemesi, Fransa'daki Yargıtay'a benzer şekilde çalışıyor. Mahkemenin davanın ayrıntılarını yeniden incelemek ve turnuvanın şampiyonunu yeniden belirlemek gibi bir yetkisi bulunmuyor. Ancak kararın hukuki açıdan ne ölçüde yerinde olduğunu denetleyebiliyor ve müdahaleyi gerektiren usulsüzlükler tespit etmesi halinde Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını bozabiliyor.

İsviçre Federal Mahkemesi kararı bozmaya karar verse bile Fas'ı 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan etmeyecek, davayı yeniden görülmek üzere Spor Tahkim Mahkemesi'ne geri gönderecek. Bu da kesin bir karara varılmadan önce birkaç ay sürebilecek yeni bir hukuki sürecin başlaması anlamına geliyor.

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Dolayısıyla İsviçre Federal Mahkemesi'nin önünde yalnızca iki seçenek olacak. Birincisi, itirazı reddedip Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını onamak; bu, Senegal'in Afrika şampiyonu sayılmaya devam etmesi anlamına geliyor. İkincisi ise kararı bozup dosyanın yeniden incelenmesi için davayı spor mahkemesine geri göndermek. Mahkemenin kupayı doğrudan Fas'a verme yetkisi ise bulunmuyor.

Bu nedenle Fas'ın Afrika Uluslar Kupası'nı geri alma umutları, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararının bozulmasını gerektiren hukuki bir kusur olduğunu kanıtlayabilmesine bağlı görünüyor. Ancak bu adımda başarılı olsa bile, bu durum kupanın Fas lehine sonuçlanması için yeterli olmayacak. Zira dava yeniden hukuki inceleme aşamasına dönecek ve spor mahkemesinin vereceği yeni bir kararı bekleyecek.