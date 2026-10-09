Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Fas ile Senegal arasındaki 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu davasına ilişkin duruşmasının sızıntıları devam ediyor.

Senegal'den gelen son raporlara göre, Fas tarafı dün perşembe günü gerçekleşen duruşmada Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) tüzüğünün 82 ve 84. maddelerinin uygulanmasında ısrar ederken, Senegal savunması sahadaki hakemin otoritesine ve kararlarının nihai niteliğine dayandı.

Senegal'in "Seni News" sitesinin ortaya koyduğuna göre, Fas Futbol Federasyonu kapalı oturum sırasındaki savunmasında, takımın sahayı terk etmesi ya da maçı tamamlamayı reddetmesiyle ilgili durumları düzenleyen iki maddeye odaklandı.

Fas tarafı, turnuvanın finalinde uzatma dakikalarında Fas lehine penaltı verilmesinin ardından Senegal oyuncularının sahayı geçici olarak terk etmesinin maçın kesin olarak sona ermesine yol açması gerektiği görüşünde.

Fas, hakem kararlarının etkilendiğini öne sürüyor

Senegal kaynağının öne çıkardığına göre, Fas Federasyonu'nun avukatları daha da ileri giderek, maçın hakeminin Afrika Futbol Konfederasyonu Hakem Komitesi Başkanı Olivier Savary'nin müdahalesinden etkilendiği varsayımını ortaya attılar; onlara göre bu durum, Senegal oyuncularının sahadan çıkmasının hemen ardından finalin sonlandırılmamasına yol açtı.

Rapora göre Fas tarafı, Savary'nin hakeme talimatlar verdiğini gösterdiğini öne sürdüğü görüntülere dayandı.

Bu argüman, önceki sızıntılara göre Fas tarafının duruşmada daha önce gündeme getirdiği ikinci hakem raporu meselesine ekleniyor; ancak Afrika Konfederasyonu'nun savunması bu konuda ileri sürülenleri reddetti.

Bu noktalar, raporun sunduğu şekliyle Fas tarafının argümanlarının bir parçası olmaya devam ediyor ve Spor Tahkim Mahkemesi'nin bunların doğruluğunu kabul ettiği anlamına gelmiyor.

Senegal hakemin otoritesine ve maçın tamamlanmasına dayanıyor

Buna karşılık Senegal Futbol Federasyonu, sahadaki hakemin otoritesi ilkesine dayanarak Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yayınladığı futbol kurallarının, maç sırasında hakemin yetkilerini ve kararlarını düzenleyen beşinci kuralına atıfta bulundu.

Senegal savunması, rapora göre, Senegal oyuncularının sahaya geri dönmesinin ardından maçın sonuna kadar tamamlandığını ve uzatmaların oynanmasının ardından Fas'ı 1-0 mağlup ettiklerini vurgulamak için Uluslararası Futbol Federasyonu'nun disiplin yönetmeliğinin dokuzuncu maddesine de dayanıyor.

Kaynağın aktardığına göre Senegal tarafı, hakemin maçı yeniden başlatma ve sonuna kadar yönetme kararının anlaşmazlığın çözümünde etkili olması gerektiği, sonuna kadar tamamlanan bir karşılaşmanın sonucunu hiçbir merciin yeniden belirlememesi gerektiği görüşünde.

Senegal usule itiraz ediyor ve yolsuzluk şüphelerini gündeme getiriyor

Senegal Federasyonu'nun savunmaları maçın gidişatıyla ilgili yönlerle sınırlı kalmayıp, Afrika Konfederasyonu'nun Temyiz Komitesi'nin 17 Mart 2026 tarihli, Senegal'i çekilme nedeniyle 3-0 mağlup sayan kararından önceki işlemlere de uzandı.

Rapora göre Senegal'in avukatları, kararı çevreleyen usul kusurları olarak nitelendirdikleri hususları gündeme getirdi ve yolsuzluk şüphelerinden söz etti; bunlar, kaynağın iki taraf arasındaki hukuki mücadelenin ayrıntıları kapsamında aktardığı, ancak sabit olduğu anlamına gelmeyen iddialar.

İki tarafın kapalı oturum sırasında argümanlarını sunmasının ardından karar Spor Tahkim Heyeti'nin eline geçti; mahkeme yönetimi ise oturumun bitiminin ardından mümkün olan en kısa sürede gerekçeli bir karar vermeyi vaat etti.