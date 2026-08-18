Yeni sezona felaket bir başlangıcın ardından! 2. Bundesliga'da ilk teknik direktör şimdiden yolcu mu?

Sky'ın haberine göre Aşağı Saksonya ekibinin 55 yaşındaki teknik adamı, kulüp içinde şimdiden baskı altında. İki maçta alınan iki yenilgiyle yapılan kötü sezon başlangıcının ardından kulüp yöneticilerinin desteği sarsılıyor.

Eylül ayı başındaki milli ara dönemine kadar - Hannover'in o zamana dek DFB-Pokal'da beşinci lig ekibi SV Hemelingen'e, ligde ise Darmstadt 98 ve Karlsruher SC'ye karşı oynayacağı süreçte - Titz'in erken bir ayrılık yaşamamak için mutlaka galibiyetler ve puanlar alması gerekiyor.

Kulislerde, 55 yaşındaki teknik adamın geçmişteki hatalardan ders çıkarmadığı ve oyun tarzında fazla inatçı davrandığı konuşuluyor. Hannover, Titz yönetiminde geçen yıl da büyük ölçüde göze hoş gelen bir hücum futbolu oynamış, ancak çoğu zaman kendi beceriksizliği ve kötü fırsat değerlendirmesi nedeniyle başarısız olmuştu. Takım, ligi dördüncü sırada tamamlayarak yükselmeyi kıl payı kaçırdı.

Christian Titz: Hannover 96'da rahatsızlık yaratan ne?

Bunun yanı sıra teknik direktörün artık soyunma odasında da bazı oyuncuları kaybettiği belirtiliyor. Son olarak VfL Wolfsburg maçından (0-1) önce kaleci pozisyonunda yapılan sürpriz değişiklik de şüpheleri daha da artırdı.

Titz, Aşağı Saksonya derbisinde yeni transfer Pascal Loretz'den (FC Luzern'den 1,1 milyon euroya geldi) yalnızca bir resmi maçın ardından güvenini çekti ve yerine Leo Weinkauf'u oynattı. 55 yaşındaki teknik adam, sonrasında Weinkauf'un gelecek cumartesi DFB-Pokal'da da kalede olabileceğinin sinyalini verdi.

Hannoversche Allgemeine Zeitung, Titz'in görevinin henüz akut bir tehlike altında olmadığını, ancak iş birliğinin sürmesi için sonuç krizinin acilen aşılması gerektiğini yazdı.

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Hannover 96 şimdiden başka teknik direktörlere mi bakıyor?

Haberde ayrıca, sportif direktör Jonas Boldt'un şimdiden alternatifler üzerinde durduğu ifade edildi. Adı geçen isimler arasında, geçen mart ayında devam eden başarısızlık nedeniyle Keçiler'deki görevini kaybeden eski Köln teknik direktörü Lukas Kwasniok da bulunuyor.

Hannover 96, iki haftanın ardından puan tablosunda 17. sırada yer alıyor. Aşağı Saksonya ekibi, VfL Osnabrück ile birlikte 2. Lig'de henüz puan alamayan tek takım konumunda.