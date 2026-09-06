Milan ve Inter’i ilgilendiren stadyum meselesinde yeni sorunlar ortaya çıktı. La Verità gazetesi, Milan kulüplerinin yeni stat projesini yavaşlatabilecek, hatta en kötü ihtimalde durdurabilecek bir durumu ortaya koydu. Bilindiği üzere Milan ve Inter, Stadio San Siro Spa şirketi aracılığıyla San Siro arazisini ve çevresindeki bölgeleri 2025 yılının Kasım ayında Milano Belediyesi’nden satın aldı ve şimdi itiraz edilen belgenin de bu olduğu belirtiliyor.





Haberdeki rekonstrüksiyona göre özel bir vatandaş, avukat Braghò aracılığıyla başvuru yaparak Milano Belediyesi’nin Milan ve Inter’e yönelik tapu devri işlemine itiraz etti. Tesisin satış işlemi resmen 5 Kasım’da tamamlandı; bu tarih, San Siro için devredilemezlik şerhinin devreye girme ihtimalinin başlamasından beş gün öncesine denk geliyor. Söz konusu şerh, tesisin satılması ya da yıkılması yönündeki her türlü ihtimali ortadan kaldıracaktı. Bu nedenle Palazzo Marino, vatandaş tarafından tesisin 70 yılını doldurmasından önce satışı bilerek öne çektiği gerekçesiyle mahkemeye verildi; zira bu süre dolduğunda söz konusu şerh devreye girecekti. Belediyenin konumu, tapu devrinden önceki günlerde imzanın ihtiyati tedbir amacıyla ertelenmesini öneren bazı bildirimlerin yapılmış olması nedeniyle daha da ağırlaşıyor.