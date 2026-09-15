Lennart Karl'ın ilk yarının ortasında attığı golle öne geçmesine rağmen Bayern Münih, pazar günü lige yeni yükselen SV Elversberg karşısında uzun süre çok zorlandı. Bunun bedeli 61. dakikada gelen eşitlik golü oldu, bunun üzerine teknik direktör Vincent Kompany dörtlü oyuncu değişikliğiyle karşılık verdi ve bu hamle etkisini gösterdi. Münih ekibi bir anda vites yükseltti, pozisyon üstüne pozisyon buldu ve Harry Kane'in golüyle galibiyete ulaştı.

Sahaya girenler lider Joshua Kimmich, hareketli isimler Jamal Musiala ve Luis Diaz ile Alphonso Davies oldu. 25 yaşındaki Kanadalı sol kanada canlılık getirdi ve maçın sonlarına doğru neredeyse skoru 3-1 yaptı. VfB Stuttgart karşısındaki asistinin ve FK Bodö/Glimt'e attığı şık golün ardından, bu henüz yeni başlayan sezondaki üçüncü skor katkısı olacaktı. Ancak böyle olmasa da Davies, Bayern Münih'te sezon başlangıcının gizli kazananı olarak öne çıkıyor. Üstelik bu durum gerçekten sürpriz.

Yaz döneminde Eintracht Frankfurt'tan 50 milyon euro bonservis bedeliyle Nathaniel Brown'ın transfer edilmesi nedeniyle Davies, Bayern Münih'te yeni bir durumla karşı karşıya: 2020'deki büyük çıkışından bu yana ilk kez tartışmasız bir numaralı sol bek değil, hatta yeni transferle girdiği rekabete daha çok outsider olarak başladı ve zaman zaman satış adayı olarak da görüldü.

Alphonso Davies son dönemde sakatlık şanssızlığının peşini bırakmadığı bir dönem yaşadı

Bu karmaşık tablo, geçen yılların mantıklı bir sonucuydu. Davies uzun süre yerinde saydı, ancak buna rağmen 2025'in başında kazançlı bir sözleşme uzatma imzaladı. İddia edilen yıllık maaşı: 15 milyon euro, bonuslarla bu rakam daha da yükselebiliyor. İmza parası: 22 milyon euro. Kısa süre sonra çapraz bağlarını kopardı ve dokuz ay sahalardan uzak kaldı. Ardından tekrarlayan sağlık sorunları nedeniyle sendeledi. Sportif performansı ile kazancı artık örtüşmüyordu.

Kas lifi yırtığı nedeniyle Davies geçen sezonun final bölümünde forma giyemedi ve uzun zamandır beklenen iç saha Dünya Kupası'nda Kanada adına sadece 16 dakika oynadı. Yeniden fiziksel sorunlarla Münih'e döndü, ilk etapta bireysel çalıştı ve tüm hazırlık maçlarında toplam sadece 66 dakika sahada kaldı. Bu sırada yeni transfer Brown, iyi performanslarıyla dikkat çekti ve aynı zamanda çok yönlülüğünü de kanıtladı.

Hücum hattındaki kadro sıkıntısı nedeniyle Brown, Borussia Dortmund'a karşı Supercup'taki 2-1'lik galibiyette 10 numara pozisyonunda başladı ve belirleyici açılış golünü attı. Sol bekte ise Josip Stanisic görev yaptı, Davies de ikinci yarının ilerleyen bölümünde onun yerine oyuna girdi.

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Davies, tüm sol bekler arasında en fazla süre alan isim oldu

Teknik direktör Vincent Kompany, o günden bu yana tüm pozisyonlarda olduğu gibi sol bekte de sık sık rotasyona gitti, adayların tamamı arasında genel olarak en iyi izlenimi ise Davies bıraktı. Nitekim altı resmi maçın toplamında Brown ve Stanisic'ten daha fazla süre aldı.

Onun Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodö/Glimt maçında ilk 11'de başlaması, Kompany'nin genel olarak kağıt üzerindeki en iyi 11'ini sahaya sürdüğü düşünüldüğünde, oldukça yol gösterici kabul edilebilir. Brown ise bu sırada 90 dakika boyunca kulübede oturdu. Yoğun fikstür nedeniyle tüm oyuncular süre alacak. Sol bekte en üst düzey maçlara kimin başlayacağı şu an itibarıyla henüz net değil. Ancak kesin olan şu: Yeni rekabet ortamı Davies'i yavaşlatmıyor, aksine onu ateşliyor.

Bu arada Brown'ın 10 numarada olduğu gibi, Davies de sezon içinde daha ileride görev alabilir. Arijon Ibrahimovic'in FC Augsburg'a kiralanmasının ardından, sol kanatta Luis Diaz'ın net bir alternatifi eksik. Davies'in Kanada Milli Takımı'nda da daha önce sık sık oynadığı bir pozisyon.