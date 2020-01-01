Yeni öneri! İngiltere'de maçlar 45 dakikadan kısa devreler halinde oynanabilir

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) CEO'su Gordon Taylor, sezonun devamı hakkında bir tavsiye öne sürdü.

Profesyonel Futbolcular Birliği CEO’su Gordon Taylor, İngiltere’de profesyonel liglerde sezonun devam etmesi halinde maçların 45 dakikadan daha kısa süren devreler halinde oynanmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.

BBC Radio 4 ’a konuşan Taylor, oyuncuların güvenliği açısından endişelerinin bulunduğunu belirtirken “Oyuncular aptal değil. Güvende oldukları yönünde tatmin olmak istiyorlar” dedi. Taylor, fikrin Premier League tarafından henüz gündeme alınmadığını da söylerken EFL Başkanı Rick Parry de bu fikrin henüz konuşulmadığını ancak bu süreçte yaratıcı tavsiyelere kapıların kapatılmaması gerektiğini belirtti.

Premier League için muhtemel başlangıç tarihi olarak 8 Haziran düşünülüyor. EFL ise başlangıç tarihinden ziyade 31 Temmuz’a kadar sezonun noktalanması gerektiğinin altını çizdi. Taylor ise fikrini desteklerken kısa sürede yoğun bir maç takvimine girmesi muhtemel oyuncuların yorgun düşeceğini belirtti.