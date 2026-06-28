"Yeni Mila"... Mahrez'in Avusturya'da attığı iki golün ardından tarihi istatistikler

Riyad Mahrez, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda, bugün Pazar sabahı (GMT) Avusturya ile oynanan heyecan verici 3-3 beraberlik maçında milli takımının iki golünü atarak Cezayir futbol tarihine bir kez daha adını yazdırdı.

Mahrez, Afrika Uluslar Kupası’nda 9 gol ve Dünya Kupası’nda 2 gol olmak üzere büyük turnuvalarda toplam 11 gole ulaşan Cezayir tarihindeki ilk futbolcu oldu.

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Ayrıca “Çöl Savaşçıları”nın kaptanı, 1982 Dünya Kupası’nda Cile karşısında aynı başarıyı elde eden (Cezayir’in 3-2 galip geldiği maçta) Salih Asad’ın ardından, Dünya Kupası’nda tek maçta iki gol atan ikinci Cezayirli futbolcu oldu.

Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, 35 yaş 4 aylık olan Mahrez, Dünya Kupası'nda bir maçta iki gol atan en yaşlı ikinci Afrikalı oyuncu oldu. Bu başarıyı 1990 Dünya Kupası'nda 38 yaşındayken iki kez gerçekleştiren Kamerunlu efsane Roger Milla'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Cezayir'in Avusturya ile berabere kalmasıyla her iki takım da 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turuna yükseldi. Cezayir, İsviçre ile karşılaşacak; İsviçre ise İspanya ile mücadele edecek.



