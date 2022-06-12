'Yeni Messi' olması beklenen, Arsenal'ın eski genç yeteneği Miyaichi şimdi nerede?

Sıradışı yeteneklere tanınan istisna sayesinde çalışma izni almayı başarmıştı, ama Premier Lig'de sadece bir maça çıkabildi.

Ryo Miyaichi, Arsenal'a gelmeden önce Ronaldinho'yla ve Lionel Messi'yle kıyaslanıyordu. Aradan geçen 10 yılda üç kez çapraz bağlarını koparan Japon oyuncu hala kariyerine devam edebildiği için şanslı.

Babası Japonya'da profesyonel bir basketbol oyuncusu olan Miyaichi, küçük yaşlardan itibaren dikkatleri üzerine çekmiş ve liseyi bitirdikten sonra efsane teknik adam Arsene Wenger tarafından Arsenal'a transfer edilmişti.

Ancak Kuzey Londra'da geçirdiği ciddi sakatlık, jenerasyonunun en büyük futbolcuları arasına girmesini engelledi.

Aslında Avrupa macerası ümit verici şekilde başlamıştı. Ocak 2011'de Arsenal'la ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Miyaichi, henüz 14 yaşında olmasına rağmen Feyenoord'a kiralandı.

Rotterdam ekibinde çıktığı 12 maçta sergilediği yetenekler ona Hollanda medyasında 'Ryodinho' lakabını kazandırdı.

2011 yazında Arsenal'ın ve Japonya Futbol Federasyonu'nun çabaları sonucunda 'sıradışı yetenek' kabul edildi ve Birleşik Krallık'ta çalışma iznine kavuştu.

Neden öyle görüldüğünü anlamak zor değildi.

Gerek Arsenal altyapısında, gerek Japonya'yı temsil ettiği 2009 U17 Dünya Kupası'nda harika dripling yeteneğini, hızını ve özgüvenini ortaya koydu.

Bolton'da kiralık geçirdiği 2011/12 sezonunun sonlarına doğru Miyaichi'nin yarattığı heyecan doruğa çıkmıştı.

Takımı Premier Lig'den düşmesine rağmen etkileyici bir performans sergileyen Miyaichi, Bolton'da Şubat ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.

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Basın ona çok geçmeden 'yeni Messi' damgası vuracaktı.

Ama tam da bu anda sakatlık kabusu başladı. 2012/13'de Wigan'a kiralanan Miyaichi, sadece dört maçın ardından bileğinden sakatlanarak sezonu kapattı.

Wigan, FA Cup'ta mutlu sona ulaşırken, Miyaichi bu mutlu anı televizyondan izlemekte yetinmişti.

Kiralık dönemini kötü geçiren ya da sakatlık yaşayan pek çok oyuncuya olduğu gibi Miyaichi de asıl evi Arsenal'da unutulmuştu.

Sertliğe alışması için ligde kalma mücadelesi veren iki Lancashire ekibine kiralanması Arsenal açısından mantıklı hamleydi. Fakat Messi'ye benzetilmesini sağlayan yetenekler arasında fizik güç yer almıyordu. Zayıf kalan Miyachi zamanla Premier Lig'in dışına itildi.

Arsenal rezerv takımında bir sezon geçirdikten sonra Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı, ama burada gol katkısı yapamadı. Ardından Arsenal onu serbest bıraktı.

2. Bundesliga'da mücadele eden St. Pauli'yle anlaşan Miyaichi forma numarası olarak 13'ü seçti. Uğursuzluğun kendini göstermesi uzun sürmedi. 2015/16 sezonuna bir hafta kala sol diz çapraz bağlarını kopardı ve Almanya'daki ilk maçına ancak dokuz ay sonra çıkabildi.

Sonraki sezon rotasyonda kendine yer edinmeyi başarsa da 2017 yazında bu kez aynı bağ sakatlığını sağ dizinde yaşadı ve bir sezon sahalardan uzak kaldı.

St. Pauli'deki ilk üç sezonunda sadece bir kez 90 dakika sahada kalabilmesi şanssızlığın boyutunu gözler önüne seriyordu.

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Miyaichi'den vazgeçmeyen St. Pauli, Ağustos 2017'de Japon oyuncunun kontratını uzattı. Kulüp yöneticisi Andreas Rettig kararı şöyle açıklamıştı:

"Ryo inanılmaz derecede şanssızlıklar yaşadı, onu yalnız bırakmak istemedik. Arkasında olduğumuzu göstermek istiyoruz."

"Umarım bu karar Ryo'nun eski seviyesine dönmesine yardımcı olur."

Kulübün gösterdiği destek Miyaichi için büyük anlama sahipti.

"Böyle bir desteğe sahip olmak harika. Kulübe minnettarım. Sahalara en kısa sürede dönmek için elimden geleni yapacağım."

Takip eden iki sezonda sağlıklı kalmayı başarsa da, artık Güney Amerikalı efsanelere benzetildiği günlerden uzaktı.

Artık bir jokere dönüşmüştü. Forvet arkasından merkez orta sahaya kadar birçok pozisyonda görev yapan Miyaichi, 2019/20 sezonunda birkaç kez sağ bekte bile oynamıştı.

St. Pauli o sezon ikinci ligden düşmekten zor kurtuldu, ama üçüncü kez çapraz bağlarını koparan Miyaichi o kadar şanslı değildi.

Altı sezonda 104 maç kaçıran ve sadece 80 maça çıkabilen Miyaichi, St. Pauli tarafından serbest bırakıldı.

Japonya'ya dönüp Yokohama F. Marinos'la anlaşan Miyaichi, sınırlı bir rolde de olsa yeniden asıl yeri olan kanada geçti.

Ancak J-League'de çıktığı 17 maçta 90 dakikayı sadece bir kez tamamlayabildi.

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Miyaichi kariyeri boyunca A takım seviyesinde 157 maçı sakatlık nedeniyle kaçırdı. Bu süre profesyonel bir futbolcunun kariyerinde üç buçuk yıla karşılık geliyor.

Miyaichi hala 29 yaşında ve sağlıklı kalabilirse en azından birkaç sezon daha futbola vereceği şeyler var.

Hiçbir futbolsever bu şansı ondan esirgemek istemiyor.