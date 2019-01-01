Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp kimdir?

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Zekeriya Alp'i yakından tanıyalım.

Futbol Federasyonu, yönetim kurulu toplantısı sonrası Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Zekeriya Alp'i getirdi.

Zekeriya Alp kimdir?

Zekeriya Alp, 1 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Feriköyspor altyapısında futbola başlayan Alp, 1968 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 11 sezon top koşturdu.

22 kez milli formayı giyen Zekeriya Alp, futbolu bırakmasının ardından spor yazarlığı, yorumculuk ve yöneticilik yaptı.

Levent Bıçakçı döneminde TFF Basın Sözcülüğü görevini yürüten Alp, 2012 yılında Yıldırım Demirören ve ekibi tarafından MHK Başkanlığı'na getirildi.

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Zekeriya Alp, 16 Aralık 2014 tarihinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti.