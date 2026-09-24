Klopp hamlesini yaptı, Ter Stegen öne çıktı

Jurgen Klopp, Almanya'yı yeni bir döneme Amsterdam'da Hollanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçıyla taşımaya hazırlanırken, kaleci hiyerarşisi de net, ancak geçici bir biçimde şekillenmiş durumda. Yıllarca Manuel Neuer'in gölgesinde kalan Ajax kalecisi Marc-Andre ter Stegen, resmen yeni geçici bir numara bir olarak belirlendi. Bu karar, hem Ter Stegen'in kariyerini hem de Neuer'in milli takımı bırakmasının ardından oluşan boşluğu yansıtıyor, ancak Klopp bu formayı uzun vadede ona vereceğinin sözünü vermemeye özen gösterdi. Teknik adamın yaklaşımı pragmatik bir çizgide; eski Barcelona oyuncusunun bugün için doğru isim olduğunu kabul ederken, 2028 Avrupa Şampiyonası için tablonun hâlâ tamamen açık olduğunu vurguluyor.

Eski DFB kaleci antrenörü Andreas Kopke de bu dengeli yaklaşımı desteklediğini dile getirerek, böylesine rekabetçi bir ortamda ömür boyu garanti vermenin hata olacağını söyledi. Klopp, Ter Stegen'i şimdilik bir numara olarak seçme kararını açıklarken, Kopke de mevcut şartlar göz önüne alındığında bunu son derece mantıklı buluyor. Yaklaşık yirmi yıl boyunca milli takımda görev yapan Kopke, üst düzey kalecileri yönetmenin karmaşıklığını iyi biliyor ve Klopp'un stratejisinin takımın bir yandan Uluslar Ligi'ndeki yakın hedeflere odaklanmasına, diğer yandan da Avrupa'nın üst düzey liglerinde yetişen yeni kaleci kuşağını dikkatle takip etmesine imkân tanıdığına inanıyor.

Jonas Urbig'in yükselişi ve Bayern bağlantısı

Ter Stegen şu anda ilginin merkezinde olsa da, Bayern Münih'in Jonas Urbig'i etrafındaki heyecanı görmezden gelmek artık imkânsız. Genç kaleci, kulüp teknik direktörü Vincent Kompany'den şimdiden övgü dolu sözler aldı ve Kompany, oyuncunun milli takım geleceği hakkında iddialı bir tahminde bulundu. Kompany değerlendirmesinde son derece netti ve şöyle dedi: "Birisi onun bir noktada Almanya'nın bir numarası olmayacağına inanıyorsa, o zaman... o zaman ben onun... onun büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Bu çocuk bir gün bir numara olacak." Allianz Arena'dan gelen bu destek, Urbig'in Bayern kalecilerinin milli takım düzeninde baskın rol oynadığı geleneksel yolu izleyebileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Kopke bu tarihsel eğilimi kabul ediyor, ancak Urbig'in tecrübeli isimleri tamamen geride bırakabilmesi için biraz sabır gerektiğini söylüyor. Bayern'in bir numarasının doğal olarak DFB'nin de ilk tercihi hâline geldiğine dair "tarihsel işaretler" bulunduğunu, ancak zamanlamanın henüz kesinleşmediğini belirtti. Deneyimli antrenör, performansı elit seviyede kalırsa Ter Stegen'in bir sonraki büyük turnuvaya kadar yerini gerçekçi biçimde koruyabileceğinin altını çizdi. Kopke, deneyim ile potansiyel arasındaki dengeyi tartarak, "Marc harika şekilde devam ederse, Avrupa Şampiyonası'ndan önce değişiklik yapmak için hiçbir sebep olmayabilir. Deneyimli Ter Stegen'in 2028 Avrupa Şampiyonası'nda oynaması ve kalenin daha sonra Urbig'e ya da başka bir adaya teslim edilmesi de olası bir senaryo olur" dedi.

Meydan okuyan ismin Neuer benzeri özelliklerinin analizi

Urbig'i Almanya Milli Takımı için bu kadar ilgi çekici bir aday yapan şey, stil olarak sonunda yerini alması beklenen isme olan benzerliği. Kopke, genç kalecinin düzenli haftalık süre alamamasına rağmen ortaya koyduğu duruştan özellikle etkilendi ve onun sakinliğini Manuel Neuer'le kıyasladı. Suddeutsche Zeitung'a verdiği röportajda Kopke, Urbig'i farklı kılan özellikleri şöyle anlattı: "İki şey öne çıkıyor. Kaleciliği kesinlikle Manuel Neuer yönünde gidiyor, ofansif tarzı ya da ayağıyla topları nasıl dağıttığı. Ama her şeyden önce, yalnızca birkaç haftada bir oynamasına rağmen yüksek seviyesini güvenilir şekilde göstermesinden etkileniyorum."

"Soğuk" şekilde performans gösterebilme yeteneği, Kopke'nin daha önce yalnızca en iyi kalecilerde gördüğü nadir bir hediye. Bu özel zihinsel dayanıklılığı biraz daha açarak şöyle dedi: "Bu başlı başına bir sanat, özellikle de gelişmek için aslında maç pratiğine ihtiyaç duyan bu kadar genç bir kaleci için. Manu ara vermek zorunda kaldığında, bu o kadar büyük bir sorun olmuyordu; onun fazla şeye ihtiyaç duymadığını biliyordum, oyunu sağlamdı ve hemen geri dönüyordu. Ama Urbig'in tüm bu aralardan sonra sanki hiç ara vermemiş gibi her seferinde ortaya çıkmasını dikkat çekici buluyorum. Ona büyük bir gelecek biçiyorum." Milli takım kalecisi için, uluslararası maç araları arasında çoğu zaman haftalar geçtiği düşünüldüğünde, bu özellik tartışmasız şekilde bir oyuncunun sahip olabileceği en değerli meziyet olabilir.

DFB eldivenleri için kalabalık bir yarış

Urbig etrafındaki heyecana rağmen, Ter Stegen'in ensesinde olan tek isim o değil. Almanya kalesi için rekabet belki de hiç olmadığı kadar sert; birçok oturmuş isim ve yükselen yetenek dikkat çekmek için mücadele ediyor. Kopke, Alex Nubel'in Besiktas'a transferinin kariyerini yeniden canlandırdığını belirterek şunları söyledi: "Alex Nubel ile şu anda İstanbul'da herkes mutlu. Onun için mesele istikrar; bunu oturtursa benim için hâlâ bir aday. Jonas Urbig konusunda da bu kesinlikle sezonda 15 maç mı oynayacağına yoksa 25 maç mı oynayacağına bağlı olacak." Yarış artık iki atlı bir mücadele değil, Neuer sonrası dönem için çok katmanlı bir seçme süreci hâline gelmiş durumda.

Bu tablo aynı zamanda, Neuer'in büyüklüğü nedeniyle önü kapanan bir önceki kaleci neslinin talihsizliğini de gözler önüne seriyor. Kopke, Bernd Leno ve Kevin Trapp'ın kariyerlerini değerlendirirken onları "süper kaleciler" olarak tanımladı ve sadece "yanlış dönemde doğduklarını" söyledi. Neuer artık denklem dışında olduğuna göre kapı sonunda açıldı, ancak Urbig hızlı yükselişini sürdürürse Ter Stegen gibi daha yaşlı adaylar için fırsat penceresi umduklarından daha kısa olabilir. Kopke sözlerini, "İki yılda neler olabileceğini gördük. Bence hiç kimse Marc'a Avrupa Şampiyonası kalesi için garanti veremez, Jurgen Klopp'un çözümü çok mantıklı" diyerek tamamladı ve DFB formasının her maç gününde yeniden hak edilmesi gerektiği fikrini güçlendirdi.