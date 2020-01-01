Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

Sarı-siyahlı kulüpte Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş getirildi.

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk 'un yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, " Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

49 yaşındaki teknik adam son olarak bu sezon 'yı çalıştırmış ve İstanbul ekibinde çıktığı 13 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 de yenilgi almıştı.