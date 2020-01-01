Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu
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AA
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, " Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
49 yaşındaki teknik adam son olarak bu sezon Kasımpaşa'yı çalıştırmış ve İstanbul ekibinde çıktığı 13 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 de yenilgi almıştı.