Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Tarihinde ilk defa UEFA 'nde mücadele edecek olan 'un 2. ön eleme turundaki muhtemel rakibi yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Yeni Malatyaspor'un rakibi, Olimpia Ljubljana - Rigas eşleşmesinin galibi olacak.

Kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunu geçebileceklerini söyledi.

Kuranın hayırlı olmasını dileyen Gündüz, "Turu geçebileceğiz takımlar. İnşallah bu yıl gruplara kalırsak büyük başarı elde etmiş oluruz. Üç eleme oynayacağız kolay değil. Amacımız gidebileceğimiz yere kadar gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Gündüz, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve görüştükleri oyuncuların olduğunu sözlerine ekledi.