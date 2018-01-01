Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırı!

Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesis binasına 3 kurşun isabet etti...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Antalyaspor maçı için kampta olan sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Tesis çevresinden iki kişinin kaçtığını gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yaptıkları incelemede binaya 3 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, bina çevresinde inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurup delil toplama çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Validen açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeni Malatya Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmanın son derece çekişmeli ve güzel geçtiğini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'u karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldığı için gönülden tebrik eden Vali Baruş, şöyle devam etti: "Şu anda ligde de çok önemli konuma geldi, bu başarıların, devam edeceğine inanıyorum. Diğer taraftan kamuoyunun bildiği gibi dün gece saat 00.10 sıralarında Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Tesisleri'ne yönelik bir silahla ateş açma olayı gerçekleşmiştir. Şu anda olay Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlattığı soruşturma kapsamında çok yönlü olarak emniyetimiz tarafından soruşturuluyor. Bir araçla ve şu anda görgü tanıklarının ifadesine göre iki şahıs tarafından gerçekleştirilen bu ateşli silahlı olayı her yönüyle soruşturuyoruz. Emniyet güçlerimiz elindeki delilleri titizlikle değerlendiriyor. Kısa zamanda neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Elimizde önemli deliller var. Kimsenin Malatyaspor'un ve Malatya'nın huzurunu kaçırmaya yeltenmesine müsaade etmeyeceğiz."

Vali Baruş, bu anlamda sağduyu sahibi kulüp başkanı ve yöneticilerine de teşekkür ederek, "Onlarla da bugün emniyet müdürümüzle bir araya geldik. Bundan sonra da kendilerinin güven içerisinde hem maçlarına çıkmalarına hem de antrenmanlarına devam etmeleri için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya da devam edeceğiz." diye konuştu.