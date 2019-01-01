Yeni Malatyasporlu Arturo Mina'nın oğlu yoğun bakımda

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Arturo Mina'nın çocuğunun evin ikinci katından düştüğünü ve hayati tehlikesinin bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada Arturo Mina'nın yaşanan olaya rağmen Beşiktaş maçına çıktığı ve daha sonra izin alarak 'a gittiği ifade edildi.

'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

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"Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina 9 Aralık 2019 tarihinde evinin ikinci katından düşmüş ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştır.

Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a izin alarak gitmiştir.

Kendisine Kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz."