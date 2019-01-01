Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması: "Beşiktaş'tan resmi teklif yok"

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Beşiktaş'tan Guilherme için resmi bir tekif almadıklarını söyledi.

'un sportif direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ali Ravcı, Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques'in Beşiktaş'a transfer olacağı söylentilerine ilişkin işunları kaydetti:

"Bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Birçok oyuncumuza yurt içinden yurt dışından teklifler geldi. Bu bizim oyuncu tercihlerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Guilherme de bu takımın iyi bir profesyonelidir, teklifler gelebilir, transfer döneminde bu tür şeyler olabilir. Guilherme bizim oyuncumuz. Buraya hizmet etmeye devam edecek. Resmi bir teklif geldiğinde de bu oturulur, konuşulur ona göre değerlendirilir."

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"Tek hedefimiz 3 puan"

Ravcı, ligde zorlu bir periyoda girdiklerini dile getirerek, "Önümüzde maçı var, bu maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyoruz. Fenerbahçe maçına sakat oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla tam kadro hazır olacağımızı ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Büyük ve küçük takım ayrımı yapmıyor, her maça aynı motivasyonla aynı disiplinle çıkıyoruz." diyen Ali Ravcı, şu görüşleri paylaştı:

"Aslında bizim için önemli olan takımımızın sahip olduğu mücadele ruhu. Oyuncularımızın azmi ve kararlılığı maçların sonuçlarını da belirliyor. Bazı maçlarda geriye düştüğümüzde oyuncuların gösterdiği reaksiyon, yenilgiyi kabullenmemeleri, bir takım ruhunun oluşması, bizi başarıya götüren en önemli faktörlerden bazıları. Fenerbahçe maçına da yine en yüksek motivasyon ve kararlılıkla çıkacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Hem deplasmanda hem sahamızda oynadığımız maçlarda hedefimiz galibiyetse bu maça da aynı kararlılıkla çıkacağız. Futbolda şunu çok iyi biliyoruz. Gerçekten iyi motive olmuşsanız birçok şeyi başarabilirsiniz. Hedefimiz içeride oynadığımız maçlarda taraftarımızın sahaya yansıtacağı enerjiyle, oyuncularımızın coşkusuyla bu maçı da kazanmak. Zihinsel ve fiziksel olarak oyuncularımız hazır. Oyuncularımıza her zaman inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman ki olumlu futbolumuzu oynarsak Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe iyi bir takım, lige de iyi başladılar ama bu maçta tek hedefimiz bu haftayı üç puanla kapatmak."