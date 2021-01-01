Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Youssouf Ndayishimiye'nin sağlık kontrollerinde önemli bir bulguya rastlanmadı

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın ardından sahada rahatsızlık geçiren Youssouf Ndayishimiye'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ankaragücü maçının bitimiyle birlikte baş dönmesi şikayetiyle yerden kalkamayan futbolcumuz Youssouf Ndayishimiye'nin kulüp doktorumuz tarafından yapılan ilk kontrolünde Meniere (iç kulakta aşırı basınç) veya Vertigo (baş dönmesi) ihtimalleri üzerinde durulmuş, sahada EPLEY manevrası uygulanarak şikayeti azalmış ve tedbir amaçlı olarak götürüldüğü hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde başkaca önemli bir bulguya rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Ndayishimiye, Ankaragücü karşılaşmanın sona ermesiyle beraber yedek kulübesine başının döndüğünü işaret etmiş daha sonra kendini yere bırakmıştı. İki kulübün sağlıkçılarının ilk müdahaleyi yaptığı 22 yaşındaki futbolcu, sedyeyle soyunma odasına götürülmüştü.