Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın transfer istediği için gönderildi

Yeni Malatyaspor'da görevine son verilen Sergen Yalçın'ın yönetimden transfer talebi yüzünden kulüpten gönderildiği iddia edildi.

, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıklarken, ayrılığın perde arkası ise ortaya çıktı.

Fanatik' te yer alan habere göre; devreyi 24 puanla bitiren Yeni Malatyaspor'da Yalçın takıma takviye yapılmasını istedi. Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve 'den Sergen Yalçın'ın alınmasını talep eden Yalçın'a yönetimden ise, "Ligde kalma sorunumuz yok, şampiyon da olamayız" diyerek veto geldiği iddia edildi.

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Bu anlaşmazlıkla başlayan süreç, Kupası'nda karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetle son buldu ve ardından Yalçın'ın görevine son verildi.

Yalçın, Yeni Malatyaspor'un başında 21 resmi maça çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.