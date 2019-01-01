Yeni Malatyaspor'da iki kadro dışı kararı

Ligin ikinci yarısında istediği sonuçları alamayan Evkur Yeni Malatyaspor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı...

Ligde 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Evkur Yeni Malatyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre kaleci Ertaç Özbir ve savunma oyuncusu Murat Akça, kadro dışı bırakıldı.

Teknik Direktör Erol Bulut, Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından yaptığı açıklamalarda, "İçimizde halletmemiz gereken sorunlar var. Onları da zate Malatya'ya döndüğümüzde konuşup, bir sonuca bağlayacağımızı düşünüyorum." diye konuşmuştu.

29 yaşındaki Ertaç Özbir bu sezon 12, Murat Akça ise 15 resmi maçta görev almıştı.