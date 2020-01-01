Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor Kulübü, son yapılan testlerle ilgili yaptığı bilgilendirmede 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig takımlarından 'da 4 futbolcunun testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız testler yapılmış, 4 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir." denildi.

Bu arada, futbolculardan Jody Lukoki ve Youssouf Ndayishimiye'nin ülkelerinin milli takımlarında yaşamış oldukları sakatlıktan dolayı maçı kadrosuna alınmadıkları, bu 2 futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.