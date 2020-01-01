Yeni Malatyaspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başladı
Yorum()
AA
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığını açıklamasının ardından sarı-siyahlıların başına hangi teknik direktörün geçeceği merak konusu olmuştu.
Milliyet' te yer alan habere göreyse Yeni Malatyaspor'da ilk hedef Ünal Karaman.
Devre arasında Trabzonspor'la yollarını ayıran Karaman'ı başkan Adil Gevrek'in çok istediği ve ilk olarak görüşmelere onunla başladığı iddia edildi.