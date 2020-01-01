Yeni Malatyaspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başladı

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın yerine Ünal Karaman'ın gelebileceği iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden 'un teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığını açıklamasının ardından sarı-siyahlıların başına hangi teknik direktörün geçeceği merak konusu olmuştu.

Milliyet' te yer alan habere göreyse Yeni Malatyaspor'da ilk hedef Ünal Karaman.

Devre arasında 'la yollarını ayıran Karaman'ı başkan Adil Gevrek'in çok istediği ve ilk olarak görüşmelere onunla başladığı iddia edildi.