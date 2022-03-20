Yeni Malatyaspor taraftarıyla tartışan Sadık Çiftpınar: "Futbolcular karşısında yalancı durumuna düşürüldüm"

Yeni Malatyaspor'un Kasımpaşa'ya 2-0 yenildiği maçta kendisine tribünden küfür edildiği için oyunu terk eden Sadık Çiftpınar, Malatya şehrinden ve taraftardan af istedi.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un evinde Kasımpaşa'ya 2-0 yenildiği maça, stoper ile taraftarlar arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Tribünlerin kendisini protesto etmesinin üzerine taraftarlara el hareketiyle karşılık veren takım kaptanı, sahayı terk etmek istemişti.

Sadık Çiftpınar yaşananların ardından, "Futbolcular karşısında yalancı durumuna düşürülen bir takım kaptanı olarak öfke patlaması yaşadım" dedi.

Sadık Çiftpınar ne söyledi?

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sadık Çiftpınar şunları söyledi: "İlk kez 2014-15 sezonunda formasını giydiğim, Süper Lig'e yükseliş mücadelesinde onurla yer aldığım Yeni Malatyaspor formasıyla dün hayatımın en kötü gününü yaşadım.

7 aydır maaş almadan şu anda detaylandıramayacağım imkansızlıklara rağmen varını yoğunu takımı için ortaya koyan, koşullar ne olursa olsun maddi manevi fedakârlıklar yapan; sakat olduğu bir çok dönemde bile ağrılarla ve sağlığını riske atarak sahada olup takıma katkı sağlamak isteyen, içerisinde bulunduğumuz ve Süper Lig seviyesine hiç yakışmayan kötü şartlara rağmen; Kendisinden çok takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan, FIFA'ya başvurup tek taraflı fesih hakkı olan özellikle yabancı uyruklu takım arkadaşlarına şifahen verilen sözlere kefil olup, kendilerini ikna edip, takıma dönmesini sağlayan ve bu sözlerin defalarca tutulmayıp futbolcular karşısında yalancı durumuna düşürülen bir takım kaptanı olarak dün yediğimiz ikinci gol sonrası her şeyin tek sorumlusu benmişim gibi şahsıma ve aileme yönelik protestolar ve hiçbir haysiyetli insanın kaldıramayacağı sinkaflı küfürler öfke patlaması yaşamama neden oldu.

Sıkıntılı geçen 7-8 ayın birikimi ve tamamen öfke kontrolümü kaybetmemden dolayı ortaya çıkan kesinlikle doğru olmayan tepkim için başta Malatya şehri olmak üzere tüm futbolseverlerden özür diliyorum.

Kümede kalma savaşının psikolojisiyle ne olursa olsun bir profesyonel futbolcuya yakışmayacak o görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez.

Söz konusu olayın herkesi olduğu gibi beni ve ailemi de derinden yaraladığını belirterek bir kez daha özürlerimi iletiyorum. Kamuoyuna saygıyla..."

Ne oldu?

Kasımpaşa'nın üç dakikada bulduğu iki golün ardından Yeni Malatyaspor tribünleri takımın stoperi Sadık Çiftpınar'ı protesto etti. Taraftarlara el hareketiyle karşılık veren 29 yaşındaki savunmacı tepkilerin giderek büyümesi üzerine sahayı terketmek istedi.

Kaptanlık pazubandını çıkartarak kenara doğru hareketlenen Sadık Çiftpınar'ın bu hareketi üzerine oyun bir süre durakladı.

Hem takım arkadaşları, hem de Kasımpaşalı oyuncular Sadık Çiftpınar'ı sahada kalması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.

😱 Yeni Malatyaspor'un yediği ikinci golün ardından tribünler, kaptan Sadık Çiftpınar'a tepki gösterdi.



🧐 Takım arkadaşları ve Kasımpaşalıların ısrarına rağmen Sadık Çiftpınar oyuna devam etmek istemedi.pic.twitter.com/n6fgwO2yWK — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 19, 2022

Güçlükle oyun alanına döndürülen Sadık Çiftpınar ile tribünler arasındaki sürtüşme devam etti. Kısa bir süre daha oyunda kalan Sadık 80. dakikada yerini Philip Awuku'ya bıraktı.

Maçın ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Yeni Malatyaspor kulübü, Sadık Çiftpınar'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu:

"Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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