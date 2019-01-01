Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı ilk maç için Belgrad'a gitti.

Hareket öncesinde İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-siyahlı kafile, pasaport işlemlerinin ardından uçağa yöneldi.

UEFA 3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise Malatya'da temsilcisi Partizan ile karşılaşacak 'un UEFA'ya bildirdiği kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Ghaylen Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım, Berk Yıldız.