Yeni Malatyaspor sakat futbolcuların tedavisine devam edildiğini açıkladı

AA

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcular Eren Tozlu, Issam Chebake ve Afriyie Acquah'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.