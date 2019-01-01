Yeni Malatyaspor, Partizan'ı elerse kaç para kazanacak? Play off Turu'nda kimle karşılaşacak?

UEFA Avrupa Ligi Elemeri'nde yoluna devam eden Yeni Malatyaspor, Partizan'la eşleşirken bu turu geçerse ne kadar kazanacağı da belli oldu.

Avrupa Kupaları kulüplerimiz için sadece bir futbol arenası değil aynı zamanda da bir gelir kapısı. Tarihinde ilk kez UEFA Elemeleri'ne katılan , ikinci turdan girdiği turnuvada Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla eşleşmiş ve turu geçmeyi başarmıştı. Yeni Malatyaspor'un şimdiki rakibi ise 'ın Partizan takımı. Sarı siyahlıların amacı bu turu de geçip play off'lara kalmak. Peki Yeni Malatyaspor, Partizan'ı elerse UEFA'dan ne kadar kazanacak?

Yeni Malatyaspor, Partizan'ı elerse kaç para kazanacak?

Yeni Malatyaspor, ikinci turda karşılaştığı Olimpija Ljubliana'yı eleyerek maç günü gelirlerinden bağımsız olarak UEFA'dan 260.000 euro kazandı. Sarı siyahlılar, Eğer Partizan'ı elerse daha yüksek bir meblağı UEFA'dan alacak. Yeni Malatyaspor'un 3. turdaki zaferine UEFA 280.000 euro verecek.

Yeni Malatyaspor play off Turu'nda kimle karşılaşacak?

Sarı siyahlılar Partizan'ı elediği takdirde play off'a yükselecek. Yeni Malatyaspor'un play off'taki rakibi ise Molde-Aris eşleşmesinin galibi olacak.

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Malatya ekibi buradan da zaferle ayrılırsa 300.000 euro'yu kasasına koyacak ve gruplara kaldığı için de ayak bastı parası olarak 2.920.000 euro kazanacak.