Sergen Yalçın: Biz büyük takım değiliz

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, Partizan ile oynanan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

UEFA 3. ön eleme turu rövanş maçında , 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında sahasında Partizan ile karşı karşıya geldi. Jahovic'in attığı golle 1-0 kazanan Malatyaspor'a galibiyet yetmedi ve toplamda 3-2'lik skor sebebiyle Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu ancak kadro açısından eksikleri olduğunu belirtti: "Tur atlayamadığımız için çok üzgünüz. Oyuncularımız yapmaları gereken her şeyi yaptı. İkinci yarıda yaptığımız savunma hataları ve konsantre bozukluğu turu atlamamızı engelledi. Çok net bir penaltı pozisyonu vardı. Hakemler çok enteresan düdükler çalabiliyor bazen. 7 dakikalık uzatma süresi çok azdı. Oyuncular yerlerde yattı. Bu durum, bizden ne kadar çekindiklerini gösteriyor. Tur atlamamaları lazımdı ama futbol böyle bir şey. Mücadele açısından takımımızdan memnunuz. Oyunsal anlamda ciddi eksiklerimiz var. İlk maçta yaptığımız hatalar, ikinci maçı çok zora soktu. Biz, son dakikaya kadar mücadelemizi verdik. Ülkemizi iyi temsil ettik. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik 1 yenilgi aldık. 4 tane maç oynadık. 4'ü de zor maçtı. İstediğimiz oyunu oynamadık. Maçı kazanabilirdik, 2-0'a da getirebilirdik, rakibi eleyecek pozisyonları da bulduk. Ben iyi bir takım görüntüsü sergilediğimizi düşünüyorum."

Yalçın, 3-4 oyuncu daha alınması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: "Bizim için riskli kadro falan yok. Sezon başından beri transfer ile ilgili çok çaba sarf ediyoruz. Hala en az 3-4 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu yönetime ısrarla beyan ediyorum ama istediğimiz oyuncuları alamıyoruz. Biz büyük takım değiliz, bizde belli bir oyuncu kadrosu var. Bizden ekstra bir performans beklememeniz lazım."

"Bariz penaltımız verilmedi"

Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok arzulu ve istekli başladıklarını söyledi.

Adil Gevrek, ilk yarıda bariz penaltılarının verilmediğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Hakem hatalarına konuşmak istemiyorum ama maalesef bariz bir penaltımızı vermedi. Yan hakemde pozisyona yakındı çok rahat verebilirdi penaltıyı. Avrupa maçlarında maalesef böyle bariz hatalar yapılabiliyor ve bugünde bunlardan birini yaşadık. Ne olursa olsun sahamızda turu geçmek istiyorduk ama olmadı. Sağlık olsun."

Bu yıl yarıştıkları tüm kulvarlarda başarı elde etmek için ter dökeceklerini anlatan Gevrek, "Bir defa bu Avrupa potasına girdik ve bunu her sene devam ettirmek istiyoruz. Bu sene hem ligde hem kupasında hemde Avrupa'da yine başarı elde etmek istiyoruz. Bu üç kulvarda iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gevrek, taraftarın lig maçlarına da aynı ilgiyi göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.