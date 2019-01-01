Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırlayacak.

, UEFA İkinci Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırlayacak.

25 Temmuz Perşembe günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'da başlayacak.

Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçı hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçı A Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Rövanş ne zaman? Rövanş maçı hangi statta?

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükselmeye hak kazanacak takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması,1 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Stožice Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Yeni Malatyaspor'un ilk Avrupa maçı

2016-17 sezonunda Süper Lig'e yükselen sarı siyahlılar, tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Bunun yanında Malatya şehri de 16 yıl önceki Malatyaspor - karşılaşmasının ardından ikinci kez bir Avrupa kupası maçına ev sahipliği yapacak.

Malatya ekibi kadrosunu güçlendirdi

İlk kez sahne alacağı Avrupa Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Adis Jahovic ve Ufuk Ceylan gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Haberin devamı aşağıda

Sarı siyahlılar tecrübeli kalecisi Fabien Farnolle'ün sözleşmesini uzatırken Brezilyalı orta saha Guilherme'yi 2 yıllığına daha kiraladı.