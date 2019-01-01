Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
İki takımda bu maçla birlikte orta sıralardaki yerini sağlama almak istiyor. Maç öncesinde ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor 38 puanla 7. sırada yer alırken Kasımpaşa ise aynı puanla 9. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadelede Kasımpaşa rakibini 3-0 mağlup etmişti.
|Maç
|Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
|Tarih
|29 Nisan Pazartesi
|Saat
|20:00
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|beIN SPORTS 2
|İnternet yayını
|beIN Connect
İlk 11'ler
Maç öncesinde Yeni Malatyaspor ile Erol Bulut'un yollarını ayırmasından dolayı ev sahibi ekipte takımın başında yardımcı antrenör bulunacak.
Kasımpaşa'da ise kaleci Ramazan Köse Bursaspor maçında bileğinden geçirdiği sakatlık sebebiyle maça devam edemememişti. Ramazan Köse'nin bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Murat, Mustafa, Bülent, Donald, Robin, Adem, Aleksic, Pereira, Ömer
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Sa, Youssef, Veigneau, Tarkan, Pavelka, Trezeguet, Hajradinovic, Hafez, Perica
Maç öncesi OPTA istatistikleri
- Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ile oynadığı üç maçta galip gelemeyen Evkur Yeni Malatyaspor (1B 2M), tek puanını geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmada aldı (1-1).
- Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ile oynadığı üç Süper Lig maçında da gol atmayı başardı (toplam yedi gol).
- Süper Lig'deki son 11 maçında sadece bir galibiyet alabilen Yeni Malatyaspor (3B 7M), öncesinde beş maçlık bir yenilmezlik serisi yaşamıştı (3G 2B).
- Son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Kasımpaşa (2G 3B), öncesinde altı maçlık bir mağlubiyet serisi yaşamıştı.
- Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçında sadece iki kez yenilen Yeni Malatyaspor (6G 4B), bu mağlubiyetleri son dört karşılaşmada aldı (1G 1B).
- Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol yiyen takım (51).
- Süper Lig'in ilk 29 haftasında ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Kasımpaşa (14).
- Bu sezon Süper Lig'de topa sahip olma yüzdesi Yeni Malatyaspor'dan (%43.7) daha düşük olan tek takım Antalyaspor (%41.8).
- Süper Lig'de forma giydiği son yedi maçta gole katkıda bulunamayan Yeni Malatyasporlu Aleksic, bu süreçten önceki son beş lig maçında beş gol katkısı yapmıştı (3 gol & 2 asist).
- Kasımpaşa forması giyen Trezeguet, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıktığı üç maçta üç gole katkıda bulundu (2 gol & 1 asist).