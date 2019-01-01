Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

, 'in 29. haftasında 'yı konuk edecek.

Karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

İki takımda bu maçla birlikte orta sıralardaki yerini sağlama almak istiyor. Maç öncesinde ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor 38 puanla 7. sırada yer alırken Kasımpaşa ise aynı puanla 9. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadelede Kasımpaşa rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Maç Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa Tarih 29 Nisan Pazartesi Saat 20:00

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İlk 11'ler

Maç öncesinde Yeni Malatyaspor ile Erol Bulut'un yollarını ayırmasından dolayı ev sahibi ekipte takımın başında yardımcı antrenör bulunacak.

Kasımpaşa'da ise kaleci Ramazan Köse maçında bileğinden geçirdiği sakatlık sebebiyle maça devam edemememişti. Ramazan Köse'nin bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

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Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Murat, Mustafa, Bülent, Donald, Robin, Adem, Aleksic, Pereira, Ömer

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Sa, Youssef, Veigneau, Tarkan, Pavelka, Trezeguet, Hajradinovic, Hafez, Perica

Maç öncesi OPTA istatistikleri